Léon Grosse a remporté un contrat pour réaménager la gare de Guyancourt, sur la ligne 18 du Grand Paris Express. Une opération mêlant coordination logistique, conception architecturale et enjeux bas carbone.

Ce mardi 3 novembre, Léon Grosse a annoncé un nouveau contrat, qui concerne la ligne 18 du métro du Grand Paris Express. Le major du BTP sera chargé d'aménager la gare de Guyancourt (Yvelines), pour un montant de 29 millions d'euros, après avoir été sollicité par la Société des grands projets sur la gare Maison Blanche de la ligne 14 et l’arrière-gare Noisy-Champs de la ligne 15.



Les travaux consisteront à réaliser « le gros œuvre, le clos couvert ainsi que les aménagements principaux de la gare Guyancourt», décrit Léon Grosse. Gare à partir de laquelle le métro francilien est censé desservir la gare de Versailles Chantiers en sept minutes, et la gare de Lyon en 49 minutes, selon le site du Grand Paris Express.

La gare doit accueillir 110 000 voyageurs quotidiens d'ici 2030 et fait partie de la seconde phase du projet de la ligne 18, qui doit relier également Christ de Saclay à Versailles-Chantiers. Le projet englobera 10 nouvelles gares, dont 3 enterrées pour la phase 2.

Une coordination logisitique, une architecture élaborée et des enjeux bas carbone

Le projet a été conçu par l'agence Dietmar Feichtinger Architectes, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre Icare et déjà mandatée pour des chantiers des lignes 17 et 18. Il associe une charpente de bois et métal à d'importantes hauteurs sous plafond et une structure en béton apparent. Sans compter les façades en mur-rideau et l'oeuvre d'art monumentale prévue dans cette gare, qui prendra visiblement des allures de lieu culturel.

Mais au-delà de l'esthétisme architectural, le chantier de la ligne 18 à Guyancourt revêt des enjeux techniques. Léon Grosse doit se coordonner avec l'ensemble des marchés publics et intervenants mobilisés sur ce jalon ferroviaire, afin de « garantir l'avancement des travaux » et « ne pas entraver le déploiement des futurs systèmes de la ligne ».

À cela s'ajoutent des enjeux bas carbone, avec le recours à des aciers recyclés, à du béton bas carbone, voire à des plots de coffrage perdus pour optimiser l'utilisation du béton.

« Cette gare représente un défi à la fois architectural, logistique et organisationnel, qui nécessite une vision globale du projet et une collaboration étroite avec ses différentes parties prenantes », résume Sylvain Prosperi, directeur Grands Projets IDF de Léon Grosse Construction.

Côté emploi, 13 335 heures d'insertion professionnelle sont prévues, tandis que 42 % du montant des travaux est confié à des PME. L'ensemble des équipes seront mobilisées jusqu'à la fin de l'opération, programmée à fin 2026. La livraison finale de la gare est toutefois prévue au quatrième trimestre 2030, le temps que les essais systèmes soient concluants d'ici 2029.

