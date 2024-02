Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, a de nouveau exprimé ses doutes sur le projet de végétalisation et de piétonnisation de la zone entre le Trocadéro et la tour Eiffel, souhaité par Anne Hidalgo. Il a également indiqué étudier les différentes possibilités pour que les travaux immobiliers se poursuivent en Île-de-France lors des Jeux Olympiques de Paris.

Lors d'une séance du conseil de Paris, Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, a déclaré qu'il avait « encore des interrogations » sur le projet de végétalisation et de piétonnisation de la perspective entre Trocadéro et Tour Eiffel, soulignant que le projet présenté aux services de la préfecture diffère de celui examiné précédemment, avec des changements dans le sens de circulation de certaines voies et l'ajout d'une piste cyclable non prévue initialement.

Le second sujet portait sur l'étude de trafic qu'il a reçue fin 2023 de la Mairie « laisse à penser qu'on a toujours, sur certains axes importants pour la circulation des véhicules de secours et de santé, des embarras », notamment « le pont de l'Alma, la Concorde, l'avenue Mandel ». Ces inquiétudes justifient, selon lui, la nécessité de continuer à travailler sur le projet pour en assurer la faisabilité.

Le projet initial, baptisé « One », avait été rejeté en 2022 par le préfet précédent, Didier Lallement, craignant des perturbations dans la circulation. La justice administrative lui a donné par deux fois raison, en octobre 2022 et avril 2023.

Bien que les autorités municipales se soient engagées à fournir les documents techniques nécessaires, les réserves du préfet Nuñez reflètent les défis persistants dans la réalisation de ce projet d'envergure, estimé à 107 millions d'euros.

Quel avenir pour les travaux immobiliers prévus pendant les JO de Paris 2024 ?

Dans une déclaration à l'Agence France-Presse (AFP), le préfet a également révélé que des discussions intensives étaient en cours avec les professionnels du bâtiment, les autorités municipales et les acteurs publics pour examiner les différentes possibilités permettant de maintenir les travaux immobiliers pendant les Jeux Olympiques de Paris.

« Nous travaillons activement sur les conditions dans lesquelles les travaux immobiliers pourront se poursuivre tout en minimisant leur impact sur la circulation et sur l'emprise des voiries », a déclaré M. Nuñez. Il a également souligné l'importance de limiter au maximum les restrictions pour permettre une continuité efficace des chantiers.

Cependant, le représentant de l'État a été catégorique sur le fait qu'aucun compromis ne sera fait en matière de sécurité des piétons pendant les JO. « Nous ne permettrons pas que des camions livrent des matériaux en zone rouge pendant les périodes de forte affluence piétonne », a-t-il affirmé.

Pour garantir la sécurité pendant les Jeux, quatre périmètres de sécurité seront mis en place, comprenant des zones de protection et des zones de circulation. Les livraisons seront autorisées à condition qu'elles ne perturbent pas la circulation piétonne et ne créent pas d'emprises sur la voie publique. Cependant, il a été noté que les travaux sur la voirie seront limités dans les zones rouges et bleues pour éviter tout encombrement.

Le bilan des discussions et les périmètres de circulation définitifs seront annoncés lors d'une conférence de presse prévue fin février.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock