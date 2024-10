SFIC ouvre une nouvelle agence près de Nantes

SFIC, spécialiste de l’isolation thermique et calorifuge, poursuit son déploiement sur le sol français en ouvrant une nouvelle agence experte dans la banlieue nantaise. Cette implantation va permettre à la marque de couvrir l’ensemble de la région Ouest, et d’être au plus près des chantiers environnants.

SFIC n’en finit plus d’ouvrir des agences dans le pays. Moins de deux mois après l’ouverture d’un nouveau point de vente à Ivry-sur-Seine (94), l'entreprise réitère l’opération à Couëron, à l’ouest de Nantes.

Un nouveau terrain de jeu pour l’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, qui va ainsi pouvoir apporter conseils et solutions aux professionnels régionaux. La région nantaise et l’ouest de la France représentent en effet une réelle opportunité de développement pour SFIC sur le marché du calorifuge.

En effet, de nombreuses industries régionales sont concernées par des chantiers ou réalisation d’isolation, que ce soit l’agroalimentaire, la pétrochimie ou bien encore les chantiers navals. L’implantation de cette nouvelle agence s’est donc tout logiquement portée sur Nantes.

Une agence accessible pour couvrir tous les besoins

Le site a été choisi pour sa très bonne accessibilité. Situé à une trentaine de minutes de Nantes, il est desservi par la RN 165 qui relie la préfecture des Pays de la Loire à Brest. Une localisation qui va permettre à l’enseigne de couvrir l’ensemble de la région Ouest et d’être au plus près des grands chantiers.

L’agence se compose de 1 500 m2 couverts et de 1 000 m2 en extérieur. Sur place, les professionnels ont accès à un large choix parmi plus de 500 références disponibles immédiatement, avec une quinzaine de fournisseurs parmi les plus grandes marques. Par ailleurs, un atelier de découpe de 500 m² doit ouvrir dès 2025, offrant ainsi davantage de services aux artisans. Pour les renseigner, quatre collaborateurs sont présents cinq jours sur sept, et quatre doivent les rejoindre dès 2025.

Gage de ses engagements en termes de formation et de partage du savoir-faire, en témoigne l’ouverture de l’école « Carré » en début d’année, SFIC propose également des sessions de formation à ses clients et collaborateurs. Un vendredi par mois, ils peuvent assister à une matinée technique, animée par un industriel partenaire qui leur présente ses nouveautés et répond à leurs questions.

« Cette agence est stratégique dans la région Ouest, car elle nous permet d’accéder à des chantiers phares, que ce soit dans le domaine hospitalier, de l’énergie ou du naval. Il était important pour nous de renforcer notre position d’expert mais aussi d’être présent auprès de nos clients pour les accompagner sur toutes les problématiques de décarbonation et de rénovation énergétique », précise Laurence Genevois, directrice marketing chez SFIC.

Jérémy Leduc

Photo de Une : SFIC