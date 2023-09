La Défense : le quartier va accueillir deux immeubles en bois en 2027

Deux immeubles en bois sont en construction en lisière du quartier de La Défense. Attendus pour 2027, ces deux immeubles abriteront 220 logements, ainsi que de nombreux commerces et services. L’établissement public gérant le quartier d’affaires a indiqué que ces réalisations s'inscrivaient dans une logique d’ouverture vers l’extérieur du quartier de la Défense.

Nouvelle étape dans la mutation du quartier de La Défense, qui ne souhaite plus être associé uniquement aux bureaux.

Le plus grand quartier d’affaires d’Europe va accueillir deux immeubles en bois à horizon 2027. Ils abriteront 220 logements en « coliving », forme de colocation avec services en vogue chez les investisseurs immobiliers, qui cible essentiellement de jeunes actifs ou des étudiants qui en ont les moyens.

Les deux immeubles de 45 et 39 mètres de haut seront reliés par un socle qui abritera de nombreuses boutiques et autres services. Le site de Segoffin, situé sur la commune de Courbevoie, accueillera ces tours réalisées par une filiale du promoteur Altarea et le groupe GA Smart Building. Ces deux entreprises ont été les premières lauréates d’un appel à projets urbains « mixtes et bas carbone », qui vise à réhabiliter cinq sites en bordure de La Défense.

Les projets urbains mixtes et bas carbone amenés à se multiplier dans le quartier

En plus de ne plus être vu uniquement comme un quartier d’affaires, La Défense souhaite aussi devenir le « premier quartier d’affaires post-carbone du monde ». Ces deux immeubles, tout de bois vêtus, témoignent de cet ambitieux projet. Selon l’établissement en charge du célèbre quartier, seul l’infrastructure et le socle des deux bâtiments seront en « béton ultra bas carbone ».

Le choix du bois comme matériau principal va largement contribuer à alléger l’empreinte carbone de la construction, et est à ce titre encouragé par l'ambitieuse réglementation environnementale française sur les bâtiments neufs (RE2020).

Pour joindre le geste à la parole, et faire du quartier de La Défense un véritable lieu de vie, l’établissement public Paris La Défense entend créer davantage de commerces et de services au pied et au sommet des tours, développer des logements ou créer des espaces à destination de sa population étudiante, de plus en plus nombreuse.

La transformation a d’ores et déjà débuté. Vendredi 22 septembre dernier, élus et responsables locaux ont inauguré la nouvelle place de La Défense, face à la Grande Arche, après des travaux de rénovation qui ont notamment consisté à installer des arbres et modifier le revêtement du sol.

Jérémy Leduc (avec l’AFP)

Photo de Une : AdobeStock