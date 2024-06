Le futur « Quartier des Savoirs » de Guyancourt entame son processus de création

La ZAC « Gare Guyancourt - Saint-Quentin », située à Guyancourt, dans les Yvelines, entame officiellement son processus de création. Intégrée à l’Opération d’intérêt national (OIN) Paris-Saclay et aménagée par l’EPA Paris-Saclay, cette nouvelle ZAC doit accompagner le développement d’une nouvelle dynamique urbaine autour de la prochaine gare de Guyancourt de la ligne 18 du Grand Paris Express, qui doit entrer en service en 2030.

Après trois années de concertation réalisées auprès des habitants, la ZAC « Gare Guyancourt - Saint-Quentin » est enfin sur les rails. Ce projet d’envergure, situé à l’articulation du plateau de Saclay à l’est, de la Vallée de Chevreuse au sud, de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’ouest et de Versailles au nord, doit apporter un nouveau dynamisme à la zone, en profitant notamment de l’arrivée future de la ligne 18 du Grand Paris Express.

Rattachée à l’Opération d’intérêt national (OIN) portée par l’EPA Paris-Saclay, la ZAC accueillera le futur « Quartier des Savoirs ». Ce projet d’envergure a été rendu possible par la réutilisation de fonciers délaissés, qui représentent 64 hectares réaménagés.

L’EPA Paris-Saclay a ainsi pu profiter de 22 hectares de friche industrielle, ancienne propriété de Thalès, et inoccupée depuis une vingtaine d’années. 25 hectares proviennent également d’aires de stationnement et de voiries de desserte du Technocentre de Renault. Le reste des hectares concernés proviennent quant à eux d’une aire de stationnement utilisée lors d’événements ponctuels organisés par le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, ou encore de franges récentes du nouveau quartier de Villaroy, le long de la RD91.

Une réduction par deux de l’impact carbone par habitant et par an ?

En plus de s’inscrire dans les objectifs nationaux d’optimisation du foncier et de la préservation des sols agricoles, le futur « Quartier des Savoirs » se démarque aussi par sa sobriété énergétique et son faible impact carbone. En témoigne le bilan carbone prospectif réalisé par l’EPA Paris-Saclay, en collaboration avec le bureau d’études Etamine.

Ce dernier permet de distinguer les principaux postes d’émissions des habitants et usagers du quartier sur 50 ans, et notamment les mobilités des habitants et usagers (47 %), la construction (38 %), l’énergie (8 %) et l’aménagement des espaces publics (7 %).

Les résultats de l’étude permettent également d’envisager une réduction par deux de l’impact carbone par habitant et par an, par rapport à l’impact moyen actuel d’un français, en atteignant 2 à 2,5 teqCO² par habitant/an.

Pour atteindre cet objectif, l’EPA Paris-Saclay visera le dernier palier de la RE2020 pour les programmes immobiliers, accompagnera la structuration des filières de matériaux biosourcés et géosourcés, et inscrira le futur quartier dans une démarche de promotion des modes actifs en accompagnement de l’arrivée de la gare de la ligne 18.

D’ancienne friche industrielle à un espace de vie mixte ouvert sur la ville

Avec le « Quartier des Savoirs », l’EPA Paris-Saclay entend créer un nouveau quartier mixte, ouvert sur la ville et aux ambitions architecturales et environnementales élevées en renforçant les continuités paysagères à l’échelle du territoire Paris-Saclay. Pour apporter tout ce dynamisme, le projet compte s’appuyer sur la future gare qui accueillera la ligne 18 du Grand Paris Express. Il est également question de reconnecter les quartiers mitoyens de Villaroy et de l’Europe, à travers un nouveau maillage territorial et des espaces publics repensés intégrant à la fois des mobilités actives et innovantes.

Le futur quartier proposera une offre d’environ 2 000 logements familiaux, dont 50 % d’accession libre, 25 % d’accession sociale ou aidée et 25 % de logements sociaux. 320 logements en résidence étudiante et senior seront également proposés. 160 000 m² seront dédiés au développement économique du quartier, prioritairement tournés vers les activités de R&D à forte valeur ajoutée. Le quartier accueillera également des écoles, un équipement petite enfance, un équipement polyvalent, un espace de pratiques libres et une antenne de police municipale. Enfin, divers commerces viendront compléter l’offre existante au sein de la commune.

Trois équipements clés pour séduire

Pour attirer les futurs occupants du « Quartier des Savoirs », le groupement de maîtrise d’œuvre urbaine, mandaté par l’agence d’urbanisme Marniquet-Aubouin, mise sur trois équipements clés destinés à favoriser son attractivité, développer l’activité économique en lien avec le cluster de Paris-Saclay et améliorer le cadre de vie des habitants et de ses futurs usagers.

On compte parmi ses équipements la future gare de Guyancourt, par laquelle passera la ligne 18 du Grand Paris Express. En plus de ce futur atout, le « Quartier des Savoirs » pourra s’appuyer sur la Halle Piano, un ancien bâtiment industriel désaffecté de 8 800 m², qui s’étend sur deux niveaux et est complétée par une tour d’environ 200 m², la tour de visée.

Cette halle et son parc ont pour vocation d’accueillir des activités à dominante de développement économique, comme des espaces de travail, des ateliers ou encore des espaces dédiés à l’innovation. Le lieu sera aussi consacré à des activités à vocation d’animation, de culture, de loisirs et de service.

Enfin, le Parc Marie Curie et le Parc Naturel des Clairières offriront de nouveaux espaces paysagers aux habitants. Avec ses deux parcs, le nouveau quartier comptera une quinzaine d’hectares consacrés aux espaces verts.

L’aménagement de ces espaces intègre certaines des ambitions environnementales et paysagères de la ZAC, qui se traduisent notamment par la préservation des bassins existants du parc Marie Curie. Il est aussi question de conserver et de valoriser les boisements existants, comme le Petit Bois et le Bois du Trou Berger. Un système de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert va également être mis en place, afin de favoriser la biodiversité par la création de noues, de jardins frais et de bassins.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Paris-Saclay