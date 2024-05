Pour accélérer leur végétalisation, les villes sont de plus en plus nombreuses à inciter leurs habitants à passer eux-mêmes à l’action. Dans sa dernière enquête, l’Observatoire des villes vertes dresse ainsi un panorama des initiatives mises en place pour accélérer cette dynamique.

L’Observatoire des villes vertes dévoile sa 15ème enquête. Pour cette nouvelle édition, l'observatoire s'est intéressé à la végétalisation de l’espace privé et aux initiatives lancées par les villes pour accompagner les particuliers et acteurs privés (entreprises, bailleurs, promoteurs etc.).

Les villes ayant répondu à l’enquête ont mené au moins 2 projets (et jusqu’à 20 projets) visant à accompagner les particuliers et privés, avec des coûts allant de 100 € pour des végétalisations de façades, à 30 000 €.

L’aide à l’achat d’arbres : un outil pour la végétalisation des villes

Parmi les aides que l’on peut citer : la participation financière de certaines villes à l’achat d’arbres. C’est le cas de Caen et Angers, qui, depuis deux ans, participent à 50 % du prix de l’achat de l’arbre pour les particuliers, copropriétés et bailleurs sociaux qui souhaitent planter des arbres.

Afin d’inciter les particuliers et acteurs privés à planter des arbres, les communes peuvent également pratiquer le don d’arbres.

« Les résultats de cette enquête mettent en exergue le fait que, lorsque les citoyens sont trop laissés en autonomie dans des projets de végétalisation de l'espace privé menés par les villes, cela peut se transformer en frein à long terme, notamment pour les projets qui nécessitent un suivi important et régulier. C'est pour cela que les villes priorisent le don ou le soutien à l’achat d’arbres, qui sont des projets avec des végétaux plus robustes et un entretien mieux suivi, par des professionnels du paysage », explique Laurent Bizot, co-président de l’Observatoire des villes vertes, et président de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP).

La végétalisation passe aussi par celle des toitures et des murs. Ainsi, depuis 2019, la ville de Metz installe des câblages sur les façades des particuliers qui le souhaitent pour qu’ils puissent y faire monter des plantes grimpantes.

Communication et pédagogie : deux piliers essentiels

Dans d’autres villes, les actions ciblent davantage la pédagogie et la sensibilisation, avec l’organisation d’ateliers de jardinage. Ainsi, Brest propose à ses habitants de venir remplir leurs jardinières en apprenant à les composer et les entretenir. La ville de Marseille, elle, publie cette année un guide du jardin privé méditerranéen.

Malgré ces initiatives, les villes font face à certaines difficultés, et notamment celle des coûts générés (pour 25 %), des freins liés à la réglementation (25 %), ou encore des problèmes de communication (25 %).

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock