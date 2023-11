Marseille en Grand : le gouvernement demande d’accélérer

Deux ans après le lancement du plan « Marseille en Grand » par le président Emmanuel Macron, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d’État chargée de la Ville, a appelé ce vendredi la métropole et la mairie à accélérer, que ce soit pour le logement, la rénovation des écoles, ou les transports en commun.

En septembre 2021, M. Macron annonçait un investissement de 5 milliards d’euros pour rénover 174 écoles sur les 470 que compte Marseille, désenclaver les quartiers Nord, lutter contre le mal-logement, et développer le réseau de transports en commun. Pour rappel, la cité phocéenne, plus étendue que Paris, ne compte aujourd’hui que deux lignes de métro et trois de tramway.

Deux ans après l’annonce de ce plan, « près de 90 % des projets annoncés ont été engagés, mais des projets engagés ça ne veut pas dire des projets achevés ou même des projets qui avancent à un bon rythme », a souligné Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d’État chargée de la Ville, lors d’une réunion à la préfecture.

« Aller plus vite »

« Nous devons aller plus vite, plus loin, plus fort », a-t-elle estimé. Souhaitant couper court aux conflits entre la mairie et la métropole, la secrétaire d’État a par ailleurs indiqué au quotidien La Provence qu’elle était venue « siffler la fin de la récréation ».

Concernant les transports publics – qui relèvent des compétences de la métropole – Sabrina Agresti-Roubache a précisé qu’une réunion du Groupement d’Intérêt Public aurait lieu le 19 janvier.

Le gouvernement souhaite également une accélération des travaux de rénovation des écoles, dont est en charge la « Société publique des écoles marseillaises ».

De nombreux logements sociaux à construire

Côté logement, le cabinet de Mme Roubache demande une « extension du périmètre du projet de requalification urbaine Euroméditerranée » pour relancer la construction de logements, et notamment de logements sociaux. « Nous définirons ensemble dans les prochaines semaines de nouveaux périmètres avec toutes les parties prenantes et sur l'ensemble de la ville », a-t-il indiqué.

Pour rappel, il y a un an, la métropole annonçait viser la construction de 27 000 nouveaux logements d’ici 2028, soit 4 500 par an, et notamment la création logements « abordables », alors que 40 000 personnes vivraient dans des logements indignes, et qu’autant seraient en attente d’un logement social.

En juin dernier, le président Emmanuel Macron annonçait également une opération de requalification pour quatre copropriétés dégradées. Or, à ce jour, aucune avancée n’aurait été rapportée.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock