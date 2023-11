Création d’un « cœur piéton » dans chacun des 20 arrondissements, mise en place de 100 nouvelles « rues aux enfants », piétonnisation de 12 kilomètres de contre-allées, végétalisation des places et rues... La mairie de Paris poursuit sa politique de réduction de la place de la voiture dans la capitale. Son « plan piétons », dévoilé ce vendredi, vise ainsi à piétonniser 100 hectares d'ici 2030.

La mairie de Paris a dévoilé ce vendredi son plan « piétons », qui, comme son nom l’indique, vise à réduire les déplacements motorisés au profit des déplacements piétons dans la capitale.

100 hectares devraient devenir piétons d’ici 2030

Ce plan, doté de 300 millions d’euros jusqu’en 2026, vise à piétonniser 100 hectares d’ici 2030, en élargissant les trottoirs, et en créant un « cœur piéton » dans chacun des 20 arrondissements. 12 kilomètres de contre-allées seront notamment piétonnisés, et 100 nouvelles « rues aux enfants » seront créées aux abords des établissements scolaires.

L’objectif : « rendre la marche plus accessible, plus sûre, plus agréable », a expliqué Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, alors que 65 % des déplacements se feraient à pied dans la capitale, selon l’élu.

« C'est plus de 100 hectares d'espaces piétons, d'ici 2030, que nous allons créer », s’est de son côté félicité David Belliard, adjoint chargé des mobilités.

Dans le 18ème arrondissement, la très touristique butte Montmartre sera notamment piétonnisée, de même que les rues Mouffetard (5ème arrondissement), et Oberkampf (11ème arrondissement), connues pour leur vie nocturne.

Ce plan prévoit également la végétalisation de plus de rues et de places pour rendre la capitale plus supportable en période de fortes chaleurs.

La durée de certains feux piétons sera également recalibrée pour correspondre à la vitesse moyenne de marche des personnes âgées, équivalente à 0,8 mètre par seconde.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock