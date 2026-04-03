Le Haut conseil pour le climat juge l’action climatique des collectivités encore insuffisante et appelle à renforcer ambition, moyens et pilotage territorial.

Le Haut conseil pour le climat (HCC) a publié, vendredi 3 avril, un rapport consacré à l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions, de développement des puits de carbone et d’adaptation au changement climatique. Le document souligne des avancées notables, mais « encore insuffisantes au regard de l’urgence climatique », et formule plusieurs recommandations en faveur d’une transition territoriale plus ambitieuse, plus équitable et mieux mise en œuvre.

« Les territoires sont directement exposés à l’intensification des impacts du changement climatique : multiplication des vagues de chaleur, aggravation des sécheresses, inondations », rappelle le rapport. Dans le même temps, celui-ci met en évidence leur rôle central dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans la mise en œuvre des stratégies d’adaptation au changement climatique.

Améliorer la mise en œuvre des politiques de transition à l’échelle des territoires

Les politiques climatiques territoriales se sont progressivement structurées depuis les années 2000, à travers la mise en place d’outils de planification à différents échelons, tandis que de nombreuses initiatives locales ont parallèlement émergé.

Le HCC note que l’action climatique dans les territoires fait face à plusieurs limites, la rendant insuffisante au regard de l’urgence :

des niveaux d’ambitions très hétérogènes selon les territoires ;

des politiques sectorielles parfois en décalage avec les objectifs climatiques ;

un manque de moyens financiers et d’ingénierie ;

des outils de suivi encore inadaptés, ne permettant pas de mesurer les résultats ;

une prise en compte insuffisante des inégalités sociales et territoriales.

Alors que doivent intervenir la publication de la troisième Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), le renouvellement des équipes municipales et la révision de plusieurs documents de planification, le Haut conseil pour le climat inscrit ses recommandations dans un calendrier institutionnel dense. Celles-ci visent à accroître le niveau d’ambition et à améliorer la mise en œuvre des politiques de transition à l’échelle des territoires.

Ces recommandations concernent cinq axes :

la gouvernance : renforcer l’intégration des enjeux climatiques dans toutes les politiques et pérenniser les COP régionales en les rénovant ; le financement : sécuriser les investissements sur le long terme, et favoriser le levier de l’endettement ; la transition juste, la santé et les solidarités : mieux prendre en compte les vulnérabilités et faciliter l’accès de tous à la transition ; la connaissance l’expertise et l’ingénierie : renforcer l’accès aux connaissances et l’ingénierie des collectivités, en particulier les moins dotées ; les outils de suivi et d’évaluation : harmoniser les outils de suivi et améliorer l’évaluation des résultats.

« Face à l’urgence climatique, le potentiel des collectivités territoriales doit pouvoir être mieux mobilisé afin de protéger les populations et d’accélérer la décarbonation. Ce rapport montre qu’une transition climatique plus ambitieuse, plus juste et mieux mise en œuvre est possible dans les territoires », déclare Jean-François Soussana, président du Haut conseil pour le climat.