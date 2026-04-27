L’assurance professionnelle des architectes

Assurance architecte : sécuriser son activité face aux risques du métier

De la phase de conception au suivi de chantier jusqu’à la livraison, les architectes sont exposés à des risques techniques, juridiques et financiers majeurs. Une erreur, un défaut de conseil ou un sinistre peuvent engager lourdement la responsabilité du cabinet. Souscrire une assurance architecte complète devient donc indispensable pour protéger son activité et pérenniser son développement.

Une assurance simple, efficace et pensée pour les risques spécifiques des architectes

Pour répondre aux exigences et à la technicité du secteur, L’Auxiliaire, assureur mutualiste spécialiste du BTP, a conçu spécialement pour vous Global Architecte, sa solution dédiée aux architectes. Elle couvre l’ensemble des responsabilités professionnelles et permet de sécuriser chaque étape d’un projet de construction, tout en apportant une protection adaptée aux réalités du terrain.

Global Architecte vous apporte une protection complète, adaptée à vos risques, en un seul et unique contrat.

De plus, nous simplifions grandement la gestion avec une déclaration de chiffre d’affaires annuelle unique.

Enfin, vous bénéficiez d’une tarification transparente, basée sur vos honoraires réels.

Les garanties essentielles d’une assurance architecte

Une couverture efficace repose sur un socle de garanties indispensables pour faire face aux principaux risques du métier :

Responsabilité civile exploitation : protection contre les dommages causés à des tiers dans le cadre de l’activité quotidienne

: protection contre les dommages causés à des tiers dans le cadre de l’activité quotidienne Responsabilité civile professionnelle : couverture des erreurs de conception, défauts de conseil ou manquements dans le suivi de chantier

: couverture des erreurs de conception, défauts de conseil ou manquements dans le suivi de chantier Responsabilité civile décennale : garantie obligatoire couvrant pendant 10 ans les dommages affectant la solidité de l’ouvrage

: garantie obligatoire couvrant pendant 10 ans les dommages affectant la solidité de l’ouvrage Garantie de bon fonctionnement : prise en charge pendant 2 ans des équipements dissociables de l’ouvrage

: prise en charge pendant 2 ans des équipements dissociables de l’ouvrage Risques environnementaux : couverture des atteintes à l’environnement et des obligations réglementaires associées

: couverture des atteintes à l’environnement et des obligations réglementaires associées Protection juridique : accompagnement en cas de litige ou de contentieux

Global Architecte vous couvre également dans vos missions annexes (diagnostics, formations...), sans avenant à réaliser.

Un levier de crédibilité et de sécurisation pour les cabinets

Au-delà de la conformité réglementaire, une assurance architecte performante constitue un véritable avantage concurrentiel. Elle rassure les maîtres d’ouvrage, sécurise les relations contractuelles et renforce la crédibilité du cabinet auprès de l’ensemble des parties prenantes.

Dans un environnement marqué par un renforcement des normes et des exigences clients, disposer d’une couverture adaptée devient un facteur clé de différenciation.

S’appuyer sur un assureur expert du secteur de la construction

Choisir un partenaire spécialisé dans les métiers du bâtiment permet de bénéficier d’une couverture ajustée aux enjeux concrets des architectes. Une expertise sectorielle forte garantit une meilleure compréhension des risques, ainsi qu’une adaptation continue aux évolutions réglementaires.

Pour identifier les garanties les plus pertinentes selon votre activité et vos projets, un échange avec un expert reste la meilleure approche afin de construire une solution d’assurance sur mesure. Les Conseillers de L’Auxiliaire sont à votre disposition pour vous accompagner.

Document à caractère publicitaire sans valeur contractuelle.

L’Auxiliaire est une société d’assurance mutuelle régie par le Code des Assurances.

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