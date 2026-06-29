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SMABTP, à l’écoute de ses sociétaires architectes !

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Communiqué
Publié le 29 juin 2026
SMABTP est allé à la rencontre de ses sociétaires architectes afin d’écouter leurs avis et leurs regards sur les offres d’assurance et services associés proposés. De ces rencontres authentiques est née « Paroles d’architectes » : une série où chacun raconte à sa manière, son quotidien, ses expériences et la relation qu’il entretient avec les équipes de SMABTP. Des portraits sincères et inspirants, à découvrir dès maintenant !
SMABTP, à l’écoute de ses sociétaires architectes ! - Batiweb

Pour mieux comprendre les attentes de ses sociétaires architectes, SMABTP est parti à leur rencontre dans plusieurs régions de France. Ces échanges francs et riches en enseignements ont donné naissance à la série « Paroles d’architectes » où chacun partage son expérience, son ressenti et parfois quelques anecdotes.
Proximité, écoute, réactivité, expertise sectorielle, accompagnement personnalisé, simplicité des démarches…
Leurs témoignages mettent en lumière ce qu’ils apprécient particulièrement dans leur collaboration avec SMABTP, au‑delà des seules solutions d’assurance : une véritable relation de confiance, durable et partagée.

Dans cette vidéo, Pierre-Etienne Miny, architecte associé de l’agence AP Architecture installée à Versailles, apprécie particulièrement la proximité des équipes SMABTP, notamment celle de son conseiller car c’est elle qui permet des échanges fluides, rapides et humains et une plus grande efficacité.   

 

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