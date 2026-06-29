SMABTP, à l’écoute de ses sociétaires architectes !
Pour mieux comprendre les attentes de ses sociétaires architectes, SMABTP est parti à leur rencontre dans plusieurs régions de France. Ces échanges francs et riches en enseignements ont donné naissance à la série « Paroles d’architectes » où chacun partage son expérience, son ressenti et parfois quelques anecdotes.
Proximité, écoute, réactivité, expertise sectorielle, accompagnement personnalisé, simplicité des démarches…
Leurs témoignages mettent en lumière ce qu’ils apprécient particulièrement dans leur collaboration avec SMABTP, au‑delà des seules solutions d’assurance : une véritable relation de confiance, durable et partagée.
Dans cette vidéo, Pierre-Etienne Miny, architecte associé de l’agence AP Architecture installée à Versailles, apprécie particulièrement la proximité des équipes SMABTP, notamment celle de son conseiller car c’est elle qui permet des échanges fluides, rapides et humains et une plus grande efficacité.
Les tags associés
Se protéger des inondations selon l’architecte Corinne Vezzoni
Entretien avec Corinne Vezzoni, architecte d’origine marseillaise. Son travail traduit son attachement à la région méditerranéenne, frappée régulièrement par les inondations.
Assurance auto SMABTP : les plus qui font la différence !
Pour mieux comprendre les attentes de ses clients et mettre en valeur les atouts de son offre assurance automobile, SMABTP est allé à la rencontre de sociétaires et de leurs conseillers et souscripteurs....
Boostez votre épargne avec deux avantages uniques !
Du 1er janvier au 31 décembre 2026, profitez de deux offres promotionnelles exclusives¹ sur vos contrats BATI épargne² et BATIPLACEMENT MultiCompte³.
Jean-Michel Ruols, « l’architecte de l’eau », s’est éteint
Retour sur le parcours de Jean-Michel Ruols, « l’architecte de l’eau », décédé à l’âge de 80 ans ce mois de février. On retient notamment son œuvre majeure : la station thermale Caldea à Andorre, dans...