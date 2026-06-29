SMABTP, à l’écoute de ses sociétaires architectes !

Pour mieux comprendre les attentes de ses sociétaires architectes, SMABTP est parti à leur rencontre dans plusieurs régions de France. Ces échanges francs et riches en enseignements ont donné naissance à la série « Paroles d’architectes » où chacun partage son expérience, son ressenti et parfois quelques anecdotes.

Proximité, écoute, réactivité, expertise sectorielle, accompagnement personnalisé, simplicité des démarches…

Leurs témoignages mettent en lumière ce qu’ils apprécient particulièrement dans leur collaboration avec SMABTP, au‑delà des seules solutions d’assurance : une véritable relation de confiance, durable et partagée.

Dans cette vidéo, Pierre-Etienne Miny, architecte associé de l’agence AP Architecture installée à Versailles, apprécie particulièrement la proximité des équipes SMABTP, notamment celle de son conseiller car c’est elle qui permet des échanges fluides, rapides et humains et une plus grande efficacité.

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