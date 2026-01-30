Pour obtenir une information de la part de la marque « L'AUXILIAIRE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Assureur spécialiste du BTP comptant parmi les leaders français de l'assurance construction, L'Auxiliaire protège et soutient tous les acteurs de la filière et accompagne ses clients-sociétaires grâce à des solutions de haute technicité, adaptées à leurs besoins et à leur réalité opérationnelle et économique.

Très au fait des évolutions et des besoins du marché, L'Auxiliaire s'appuie sur une expertise solide pour prendre des décisions justes, rapides et alignées avec les enjeux de ses clients-sociétaires tout en garantissant sa capacité à maîtriser des risques BTP spécifiques et basés sur le temps long.

L'Auxiliaire conjugue exigence technique, progrès technologique et qualité de service afin d'apporter aux entreprises et à leurs dirigeants un conseil éclairé, des offres performantes et une grande réactivité à la hauteur de leurs exigences, en transparence et en simplicité.

L'Auxiliaire propose au monde du BTP des solutions d'assurance pour l'ensemble des besoins : responsabilités professionnelles, chantiers, assurance des engins, des matériels ou des locaux professionnels, protection du dirigeant comme du salarié, protection de la valeur de l'entreprise face aux engagements sociaux (indemnités de fin de carrière, licenciement, départ à la retraite, arrêts de travail).

Acteur mutualiste, moderne, engagé et à fort ancrage territorial, L'Auxiliaire agit chaque jour pour entretenir un lien de confiance et de proximité humaine avec ses clients-sociétaires mais également avec son environnement social, culturel et économique de proximité. Sa stratégie d'investissement est orientée vers l'économie réelle. Elle sert le monde de la construction, soutient plus largement l'ensemble de son tissu économique et sécurise par ailleurs ses clients-sociétaires par des rendements stables et riches de sens.

L'Auxiliaire BTP en quelques chiffres*

268 millions d’euros de chiffre d’affaires

363 millions d’euros de fonds propres (éligibles en normes Solvabilité 2)

Près de 15 000 clients-sociétaires

12 agences commerciales

265 collaborateurs

300 courtiers partenaires

Découvrez nos offres et services sur www.auxiliaire.fr

Suivez-nous sur LinkedIn, YouTube et Instagram



*Chiffres 2024