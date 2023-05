Plan vélo : le gouvernement prévoit deux milliards d’euros pour les infrastructures

Dans le cadre de son plan vélo et mobilités 2023-2027, le gouvernement va investir deux milliards d’euros sur les quatre prochaines années en France, afin de développer la pratique du vélo, les infrastructures et la filière économique. Ce sont même plus de six milliards d’euros qui vont être investis d’ici à 2027, si l’on prend en compte les collectivités territoriales, ont indiqué des sources gouvernementales à l’AFP.

Pour Elisabeth Borne, le développement d’infrastructures pour les vélos est primordial, d’autant que « la moitié des déplacements en voiture font moins de cinq kilomètres », souligne-t-elle. Raison de plus pour motiver les Français à se (re)mettre en selle.

Doubler le nombre de kilomètres de pistes cyclables d’ici à 2030

Afin de pousser ces derniers à remonter à vélo, 1,25 milliards d’euros vont être investis dans le développement d’infrastructures sécurisées et de véloroutes pour garantir la sécurité des cyclistes, soit 250 millions d’euros par an sur cinq ans.

Depuis 2019, « la fréquentation des infrastructures vélo a augmenté d’un tiers », a expliqué la Première ministre. Pour continuer sur cette dynamique positive, le gouvernement prévoit d’atteindre 80 000 kilomètres de pistes cyclables en 2027, et 100 000 kilomètres en 2030. Aujourd’hui, 57 000 kilomètres de voies cyclables sécurisées existent sur le territoire français.

Le gouvernement envisage même de modifier le code de la route, afin d’améliorer la circulation des vélos. Par exemple, des repose-pied en bord de chaussée, afin de permettre aux cyclistes de s’arrêter au feu sans avoir à descendre de selle, vont être expérimentés.

Enfin, l’État a pour objectif que 100 % de ses sites soient équipés de stationnements vélo sécurisés en 2027. Pour limiter les vols, le plan prévoit également de généraliser l’inscription des vélos au fichier national d’identification des cycles. Le nombre d’emplacements sécurisés près des gares devrait aussi être porté à 90 000 d’ici à 2027, contre 30 000 actuellement.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock