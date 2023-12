Après avoir étudié les opportunités engendrées par le zéro artificialisation nette (ZAN), le cercle de réflexion InSpiration, soutenu par le promoteur immobilier Spirit, dévoile douze propositions. L'objectif : repenser les espaces urbains pour les rendre plus durables, inclusifs et résilients, avec la création de villes intergénérationnelles et l'émergence de nouveaux modèles économiques et sociaux.

Douze propositions, issues de la collaboration entre 18 élus locaux et experts, émergent pour façonner des villes plus durables et adaptées aux défis contemporains. Ces solutions ont été élaborées dans le cadre du cercle de réflexion « InSpiration », initié par le promoteur immobilier Spirit, et visent à repenser les espaces urbains pour les rendre plus inclusifs et résilients.

Repenser les villes

L'un des piliers de ces propositions réside dans la massification des requalifications des entrées de ville, qui ambitionne de revitaliser ces zones en transition pour en faire des espaces accueillants, durables et connectés. L'objectif est double : favoriser la création d'une ville intergénérationnelle où se mélangent diverses tranches d'âge, et développer les métiers essentiels à la renaturation de nos cités.

Les domaines d'intervention de ces propositions sont vastes et englobent des aspects tels que l'urbanisme, l'aménagement, la construction, la fiscalité, l'architecture et l'espace public. Parmi les initiatives, plusieurs idées innovantes se détachent, telles que la mise en place d'un diagnostic du sol par des experts dédiés, semblable au Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), visant à mieux appréhender les spécificités du terrain pour des aménagements plus adaptés et respectueux de l'environnement.

Le cercle de reflexion met également en avant la promotion de la mixité intergénérationnelle dans les paliers d'immeubles, dans le but de créer des espaces de vie où les différentes générations cohabitent, favorisant ainsi les échanges intergénérationnels et renforçant le tissu social au sein des quartiers.

Par ailleurs, les experts préconisent la création d'une Société d'Économie Mixte (SEM) de projet pour partager la valeur des opérations de requalification entre secteur privé et public, qui a pour objectif de garantir une vision partagée et un développement équilibré.

Une incitation financière, baptisée le « droit au brut », est aussi proposée pour laisser une marge de manœuvre aux constructeurs et maîtres d'ouvrage lors du dernier kilomètre de la livraison des projets de construction. Cette mesure pourrait favoriser la flexibilité et la créativité dans la conception des espaces urbains.

Une série d'expérimentations prévue en 2024

Toutes ces propositions seront mises à l'épreuve sur le terrain dès 2024, marquant ainsi le début d'une série d'expérimentations visant à évaluer leur efficacité et leur faisabilité.

Les résultats de la saison 1 de ces essais sont synthétisés dans un livre blanc, qui souligne l'opportunité que représente le concept du Zéro Artificialisation Nette (ZAN). À savoir : anticiper les évolutions climatiques en faveur de villes plus résilientes, privilégier le recyclage à l'étalement urbain et favoriser l'émergence de nouveaux modes de vie.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock