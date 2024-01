La sécurité et les défis liés au logement sont les principales préoccupations des habitants des quartiers populaires en France, selon les résultats de la concertation « Quartiers 2030: vos projets pour les quartiers ». Au-delà des chiffres, c'est une demande forte de participation citoyenne qui émerge pour la construction des contrats de ville, qui façonneront la politique urbaine jusqu'en 2030.

Cette initiative, lancée en mai 2023 par le gouvernement, vise à définir les « défis » et les « atouts » des quartiers en perspective des futurs « contrats de ville » qui guideront la politique urbaine jusqu'en 2030 et devraient être signés d'ici le 31 mars 2024.

Les conclusions de cette concertation ont été publiées dans une circulaire relative à la gouvernance des contrats de ville, le 4 janvier dernier, mettant l'accent sur l'importance de « prendre systématiquement en compte la participation citoyenne » dans la planification urbaine. Et l'ampleur de cette participation se reflète dans les quelque 6 200 réponses complètes recueillies via un questionnaire en ligne, dont 54 % provenaient d'habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). De plus, 531 rencontres locales ont eu lieu dans le cadre de cette initiative.

Accélérer l'accès au logement pour les moins de 34 ans

Avec environ 5 millions de personnes résidant dans les 1 362 sites classés QPV en France - dont 111 nouveaux en 2024 - , la prévention de la délinquance se présente comme le défi le plus important à relever pour les résidents de ces QPV et ceux qui vivent en dehors de ces quartiers. Parallèlement, l'éducation occupe la première place des priorités pour les personnes exerçant une activité dans les QPV.

Viennent ensuite les questions liées au logement, avec un accent particulier sur l'accès au logement pour les moins de 34 ans, l'isolation sonore et thermique, l'accessibilité, et la vétusté des logements.

Le cadre de vie suscite également des inquiétudes, en particulier en ce qui concerne la propreté, le ramassage des déchets, le manque d'espaces verts et de zones de jeux pour enfants, ainsi que les problématiques liées à la circulation routière et au stationnement. Le trafic de stupéfiants et ses conséquences sont également fréquemment évoqués.

Impliquer les citoyens dans la définition des politiques urbaines

Parmi les atouts identifiés, le tissu associatif et la solidarité occupent une place prépondérante, même si certaines contributions expriment parfois un sentiment d'absence d'atouts et de délaissement.

En ce qui concerne les projets principaux à soutenir, les répondants mettent en avant l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi, suivis du renforcement de l'accompagnement à la scolarité, de la sécurité, du vivre ensemble, et du soutien à la parentalité. Ils expriment également le désir de voir le développement de commerces de proximité et l'embellissement de leur cadre de vie.

Cette concertation s'inscrit dans une démarche plus large, avec la commission « participation citoyenne des quartiers », présidée par Mohamed Mechmache, fondateur de l'association ACLEFEU et de la coordination « Pas Sans Nous », doit rendre ses conclusions début février. Cette commission, lancée en mars 2023, vient compléter l'effort global visant à impliquer activement les citoyens dans la définition des politiques urbaines et à construire des quartiers plus inclusifs et résilients.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock