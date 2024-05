Dans le cadre du plan de transformation des zones commerciales périphériques, le gouvernement a annoncé ce vendredi 24 mai une aide de plus de 5 millions d'euros pour seize nouveaux projets. Ce soutien, qui comprend des aides à l'ingénierie et au financement de déficit d'opération, s'inscrit dans un effort plus large de revitalisation urbaine.

Le gouvernement a annoncé vendredi la liste de seize projets supplémentaires sélectionnés dans le cadre du plan de transformation des zones commerciales d'entrée de ville, qui recevront des aides à hauteur de 5,4 millions d'euros.

« Les formes d'accompagnement consistent en de l'aide à l'ingénierie, de l'aide à la conduite de projets et du financement de déficit d'opération », explique le gouvernement dans un communiqué, qui souligne que les soutiens concerneront des villes ayant entre 5 000 et 800 000 habitants.

La plus grosse somme, près de 1,4 million d'euros, est destinée à la zone Pech Marie à Carcassonne, dans le département de l'Aude. La zone commerciale Grand Sud Passion à La Valette du Var recevra 1,2 million d'euros d'aide et des projets à Clermont-Ferrand et à Toulouse respectivement 1 et 1,2 million.

Neuf projets, situés en Nouvelle Aquitaine, en Auvergne Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ou encore en Normandie, recevront par ailleurs 75 000 euros, tandis que trois, dont Westfield Rosny 2 en Île-de-France, seront accompagnés dans la réalisation de leurs projets sans aides financières.

Une troisième vague de séléction à l'automne 2024

Le gouvernement avait annoncé son plan de soutien en septembre. Fin mars, 74 premiers projets avaient été sélectionnés, avec une enveloppe de 26 millions d'euros. Une troisième vague de projets sera sélectionnée à l'automne 2024.

« Le succès du programme de transformation des zones commerciales nous oblige à faire plus, plus vite et plus fort », a commenté la ministre déléguée chargée des Entreprises, Olivia Grégoire, dans un communiqué.

« L’enjeu est de recréer des lieux de vie, des lieux de partage, des lieux qui mixent les usages » qui « doivent nous permettre de développer du logement là où sont les besoins, des logements qui s'adressent à toutes et tous », a noté Guillaume Kasbarian, ministre délégué chargé du Logement.

Il existe plus de 1 500 zones commerciales périphériques en France, qui s'étalent sur plus de 500 millions de m2, et captent près de 72 % des dépenses en magasins des Français. Modèle hérité des années 1960, elles sont confrontées à un double défi environnemental et social, à la fois un symbole de l'étalement urbain passé et une opportunité de foncier en pleine crise du logement.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock