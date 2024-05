L’îlot Renaudin de la ville d’Angoulême s’apprête à faire peau neuve

Le groupe Redman peut enfin lancer les travaux de l’îlot Renaudin. Ce projet d’envergure, censé redynamiser le centre-ville d’Angoulême, va s'étaler sur près de 8 000 m² SDP et accueillera de nombreux bureaux, espaces de loisirs et autres commerces. La livraison est prévue pour le début de l’année 2026.

Les travaux de l’îlot Renaudin sont enfin lancés. L’équipe de Redman Atlantique, associée à l’agence Martin Duplantier Architectes et au paysagiste Debarre Duplantier, va enfin pouvoir s’atteler à la redynamisation de cet îlot situé dans le centre-ville d’Angoulême. Un projet de taille remporté par le groupe Redman et ses associés lors d’un concours organisé par l’Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine, il y a un peu plus de huit ans.

Ce projet d’ampleur, majoritairement commercialisé, inclut environ 8 000 m² surface de plancher (SDP) et sera composé de cinq bâtiments, dont un hôtel de 80 chambres, 4 750 m² SDP de bureaux et 420 m² SDP de commerces. Par ailleurs, il s’inscrit dans un projet global de réaménagement initié dès 2012 par l’agglomération et la ville d’Angoulême, avec l’appui de l’Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine.

Un quartier idéalement situé qui fait la part belle au végétal

« L’îlot Renaudin est une nouvelle étape dans le projet de réhabilitation du quartier de l’Houmeau. Ce sera un lieu idéal pour les entreprises, à proximité immédiate de la gare d’Angoulême et du pôle d’échanges multimodal. Avec la ligne à grande vitesse (LGV), l’îlot Renaudin est à portée de Paris (1h51) et de Bordeaux (35 minutes), et vient encore renforcer l’attractivité de l’agglomération pour l’entrepreunariat et tous les acteurs économiques », précise Xavier Bonnefont, maire d’Angoulême et président de l'agglomération GrandAngoulême.

Une grande attention a été portée à l’amélioration des qualités écologiques du site. Redman Atlantique et ses associés ont notamment tenu à conserver les végétaux identifiés comme remarquables, tels que le grand cèdre autour duquel s’articulera le parvis piéton de l’opération.

Initialement imperméabilisé à 100 %, le site va également connaître une renaturation, en privilégiant les espaces de pleine terre qui représenteront, à l’issue de l’opération, labellisée BiodiverCity, plus du tiers de la surface de la parcelle (2 076 m² de surface pleine terre).

Pour ce qui est de la valorisation du quartier gare, l’établissement public foncier a été mobilisé par la ville et le Grand Angoulême pour maîtriser un îlot constitué d’anciens bâtiments dégradés formant une emprise de 6 500 m². L’ensemble des constructions ont ensuite été démolies. Ce qui a représenté au total un investissement de 1,1 million d’euros pour l’établissement, acquisitions et démolitions comprises.

Redman a été désigné comme acquéreur du site en 2015, mais la cession a été reportée plusieurs fois du fait notamment de la réalisation de fouilles archéologiques sur le site. Après la découverte de vestiges datant de l’époque paléolithique, le terrain a finalement pu être cédé en 2023.

Un projet architectural ancré dans son territoire

L’ensemble architectural, imaginé par l’agence Martin Duplantier Architectes au cœur de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain, se fond dans son environnement et l’histoire du site, marqué par son passé industriel et artisanal. Une continuité urbaine avec le Quartier de l’Houmeau a été travaillée, et se traduit notamment par le choix architectural d’une implantation en peigne des cinq bâtiments. Une disposition rythmée par les retraits successifs des différentes façades qui ménagent ainsi des terrasses pour les futurs occupants mais aussi des percées visuelles ou réelles depuis l’espace public vers le cœur d’îlot paysagé.

« Ancienne friche urbaine située face à la médiathèque “L’Alpha”, dans un périmètre labellisé Action Cœur de Ville, le projet de l’îlot Renaudin est emblématique de la métamorphose du quartier de la gare d’Angoulême. Avec des bureaux qui devraient accueillir des services de l’agglomération, le futur siège de la Chambre des métiers et de l’artisanat, un hôtel de 80 chambres et un parking silo de 111 places, il permettra d’associer des espaces de travail, de transit, de loisirs et de commerces avec une architecture élégante et aérienne. La Banque des Territoires est fière d’accompagner financièrement la réalisation de ce projet, à la fois en tant qu’investisseur et préteur », souligne Annabelle Viollet, directrice régionale de la Banque des Territoires Nouvelle-Aquitaine.

Ce projet vient s’inscrire dans la politique de recyclage foncier et de renaturation menée par les collectivités locales. Ce nouvel épicentre urbain semble en avoir attiré plus d’un, puisque l’on compte parmi ses futurs occupants la Chambre de Métiers et d’Artisanat de Région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la SAEML Territoires Charente et la Banque des Territoires.

Les futurs occupants vont cependant devoir s’armer de patience avant de s’installer dans leurs nouveaux locaux, puisque la livraison est prévue pour le 1er semestre 2026.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Martin Duplantier Architectes / Redman Atlantique