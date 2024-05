Le site d’Ouvêo Hauts-de-France, spécialiste en conception de menuiseries, se développe. Il accueille un nouveau centre d’usinage et un nouveau showroom. Sans compter les démarches RSE et recrutement déployées par le fabricant.

Concepteur de menuiseries aluminium, bois et PVC, de portes d’entrée et de fermetures sur-mesure, Ouvêo a annoncé un investissement pour son site industriel dans les Hauts-de-France.

La société du groupe Estémi est basée à Masnières, à 70 kilomètres de Lille, et a débloqué une manne financière de 4 millions d’euros, échelonnée sur quatre ans.

Le budget consacré porte notamment sur de nouveaux outils de production.

Vers une simplification des procédés de production

« Pour répondre aux exigences du marché notamment par la qualité et l’évolution de nos produits mais également pour faire évoluer les postes de travail de nos collaborateurs, le renouvellement des outils industriels est une démarche clé pour l’entreprise », explique Thierry Cauchy, directeur général du site Ouvêo Hauts-de-France. Il poursuit : « Plus globalement, la réorganisation est une action impérative et constante au sein du groupe Estémi permettant notamment une adaptation plus rapide aux évolutions du marché ».

Dans son atelier de production de 6 900m2, Ouvêo Hauts-de-France intègre un nouveau centre d’usinage PVC, pour un montant de 985 000 euros. Ce nouvel outil permettra d’accroître sa production de fenêtres, portes-fenêtres aluminium, PVC blanc et couleurs, ainsi que des volets roulants. Une gamme à destination de ses clients professionnels de la rénovation.

Nouvelle ligne de production PVC - Source : Ouvêo Hauts-de-France

« D’autres investissements seront réalisés d’ici à fin 2024, sur l’année 2025 et jusqu’en 2026 », lit-on dans le communiqué d’Ouvêo Hauts-de-France.

Son espace d’accueil et d’exposition produits a par ailleurs été repensé en un showroom de 150 m2. « Notre objectif : donner à nos clients la capacité de présenter aux clients finaux l’ensemble des produits PVC, aluminium, bois, fabriqués par le groupe », expose M. Cauchy.

Un process « qualité produit » mis en place



Le fabricant cherche également à renforcer l’étape de contrôle et certification dans le cycle de vie de ses fenêtres en PVC et aluminium. Et ce en s’appuyant sur les bancs d’essai du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

Centre d'essai certification de menuiseries PVC - Source : Ouvêo Hauts-de-France

« Ce process est une étape "qualité produit" supplémentaire, une démarche volontaire de l’entreprise dans notre positionnement haut de gamme pour nos modèles de fenêtres ALU et PVC à rupture de pont thermique. Grâce à des essais en laboratoire et aux calculs thermiques, le CSTB reproduit l’utilisation des fenêtres en situation réelle (usure, dégradation, déformation, décoloration…) et intervient régulièrement sur la chaîne de production par des contrôles réguliers », développe Thierry Cauchy.

Démarches RSE et recrutement renforcées

Ouvêo Hauts-de-France met également les bouchées double niveau recrutement. Ainsi, l’équipe actuelle de 56 salariés passera à 80 personnes.

En parallèle, la société tend à structurer sa démarche RSE, par plusieurs biais. « La gestion des déchets, l’économie énergétique, et plus globalement l’intégration d’une démarche RSE au sein de l’entreprise fait partie de nos projets d’avenir », liste Thierry Cauchy. « C’est également la volonté du groupe Estémi qui a mis en place une équipe dédiée pour nous accompagner dans la mise en place de nos actions RSE », ajoute le directeur général du site Ouvêo Hauts-de-France.

Virginie Kroun

Photo de Une : Ouvêo Hauts-de-France