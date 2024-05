Rabot Dutilleul affiche un CA en hausse en 2023

En dépit des difficultés du secteur de la construction, le groupe Rabot Dutilleul annonce un chiffre d’affaires en hausse de 7 % par rapport à un an plus tôt. Il explique ce rebond grâce à sa stratégie de diversification vers la rénovation énergétique et la réhabilitation lourde.

Ce 14 mai, la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) faisait état des difficultés des entreprises du secteur, avec une aggravation de la situation au premier trimestre 2024, notamment du côté des mises en vente de logements neufs. Rabot Dutilleul semble échapper à ce contexte morose, en témoigne la hausse de son chiffre d’affaires en 2023, qui atteint 350 millions d’euros, soit +7 % par rapport à 2022. Une stratégie axée vers la rénovation énergétique et la réhabilitation lourde Rabot Dutilleul reste également confiant pour 2024, puisqu’il prévoit une nouvelle hausse de son CA « grâce à son positionnement sur les marchés porteurs ». « Cette ambition et cette confiance s’expliquent par le choix d’une stratégie actée il y a trois ans et qui porte aujourd’hui ses fruits », estime-t-il. Concrètement, sa stratégie s’est développée autour des activités de rénovation énergétique et de réhabilitation lourde. Par ailleurs, le groupe s’est fixé une trajectoire bas carbone à horizon 2030, avec pour objectif de réduire de 30 % son impact carbone par rapport à 2021. Un carnet de commandes « bien rempli et bien orienté » Le groupe explique que les deux tiers de son activité se situent dans le nord de la France (Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est), et un tiers en Belgique, et notamment autour de Bruxelles. Il précise disposer d’un carnet de commandes « bien rempli et bien orienté », ce qui lui permet de « se projeter sereinement avec des projets à réaliser sur les trois années à venir ». Récemment, le groupe a notamment commencé le chantier du centre pénitentiaire et de réinsertion à Saint-Laurent-Blangy, près d’Arras, et celui de la bibliothèque universitaire à Villeneuve d’Ascq pour l’université de Lille. D’autres chantiers d’ampleur sont également en cours, que ce soit le siège régional de Vilogia à Montrouge, des ensembles de bureaux pour AXA et ING à Bruxelles, ou encore le Campus de l’Icam à Lille. Claire Lemonnier

Photo de une : ©Barbara Grossman