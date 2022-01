Avec Loubat, le groupe Estémi élargit son activité fermetures

À la fin de l'année, le groupe Estémi, spécialisé dans les menuiseries et fermetures, a bouclé 2021 avec une dernière acquisition : celle de Loubat Fermetures. Une façon d’élargir son activité dans cette branche, et de s’étendre dans le sud-ouest de la France.

Après s’être rebaptisé en novembre dernier, le groupe Estémi, anciennement Ouvêo, n’arrête pas le changement. Pour preuve, le spécialiste des menuiseries et fermetures a accueilli dans ses rangs Loubat Fermetures.

« Cette acquisition élève le groupe Estémi à un CA de 88 millions d’euros avec un effectif de 450 salariés », expose Jean-Luc Nouveau, président du groupe Estémi.

Implantée à Sainte-Livrade-sur-Lot (47) depuis 1952, l'entreprise Loubat Fermetures conçoit et fabrique des fermetures sur-mesure (volets roulants, volets battants, volets coulissants et portes de garage). Des produits destinés au marché du neuf et de la rénovation, et qui représentent un chiffre d’affaires d’un million d’euros en 2021.

L’entreprise, dotée d'un effectif de 100 salariés, concentre une clientèle essentiellement locale, constituée à la fois d’artisans, fenêtriers, professionnels indépendants de la pose, et entreprises générales.

Cap de nouveau vers le Sud-Ouest ?

« Loubat Fermetures devient le 5ème site de fabrication et production du groupe Estémi et vient ainsi enrichir, grâce à son expertise reconnue, notre offre de fermetures sur-mesure, performantes, durables et de fabrication française. Cette opération amène à l’équilibre notre offre de menuiseries et notre offre de fermetures tout en nous permettant de continuer à mailler le territoire national », se réjouit Jean-Luc Nouveau.

Et il ne s’agit pas de la première acquisition du groupe Estémi dans le Sud-Ouest, où siège également Ouvêo Aquitaine à Saint-Médard-de-Guizières (33). Dans l’Hexagone, le groupe Estémi a aussi développé son usine Ouvêo en Bretagne, à Plélan-le-Petit (22), et dans les Hauts-de-France, à Masnières (59). Mais la partie dans laquelle le spécialiste des menuiseries et fermetures s’étend le plus, c’est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément à Saint Jean Bonnefonds (42), où sont établis Ouvêo Rhône-Alpes et Provélis.

Le groupe Estémi n’aurait-il d’ailleurs pas fini sa stratégie d’acquisition dans le Sud-Est ? Le président du groupe Estémi laisse la porte ouverte : « Une nouvelle croissance externe sur le Rhône-Alpes reste d’entière actualité et sera, nous l’espérons le prochain chapitre du groupe sur 2022 », annonce-t-il.



Virginie Kroun

Photo de Une : Groupe Estémi