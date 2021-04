Le mois dernier, le Gouvernement dévoilait les résultats du Plan Logement Outre-Mer (PLOM) pour l’année 2020, et annonçait par la même occasion une hausse du budget 2021. Partenaire du programme, Action Logement a également indiqué renforcer son soutien à la construction et à l’accès au logement dans les territoires ultramarins, des engagements détaillés dans son Plan d’investissement Volontaire Outre-mer (PIV DROM).

Sébastien Lecornu, ministre des outre-mer, Bruno Arcadipane et Philippe Lengrand, respectivement Président et vice-président d’Action Logement, se sont réunis le 12 avril dernier, l’occasion de revenir sur leurs engagements communs en faveur du logement dans les départements et régions d’Outre-mer.

Pour l’année 2021, le Gouvernement a récemment annoncé avoir augmenté le budget du Plan Logement Outre-Mer (PLOM) à 250 millions d’euros (contre 215 millions en 2020), des moyens supplémentaires qui confirment « sans ambiguïté la détermination de l’État » pour accélérer la construction, et aussi la rénovation des logements sociaux.

Action Logement est partenaire du PLOM 2019-2022, un soutien qui consiste notamment à accélérer les dynamiques de revitalisation des centre-bourgs et de requalification du parc social et privé, ou encore à prendre en compte les besoins des jeunes et faciliter l’accession sociale à la propriété.

Un accompagnement renforcé

Action Logement intervient également dans les territoires ultramarins via son Plan d’Investissement Volontaire Outre-mer (PIV DROM) doté d’une enveloppe de 1,5 md d’euros ; un plan qui s’est récemment enrichi, et qui vise l’amélioration des conditions de logements des salariés, le développement économique en Outre-mer et l’innovation. A travers ces évolutions, l’organisme souhaite :

« Renforcer le financement du logement très social aux Antilles et en Guyane » : l’accent va être mis sur l’offre locative très sociale (LLTS) avec un financement pouvant aller jusqu’à 60% du prix de revient ;

l’accent va être mis sur l’offre locative très sociale (LLTS) avec un financement pouvant aller jusqu’à 60% du prix de revient ; Accompagner les jeunes à Mayotte par des prêts à taux fixe à long terme pour la construction et la réhabilitation de logements familiaux et de structures collectives ;

Appuyer les bailleurs sociaux de la Réunion. Pour améliorer les conditions de vie des ménages, des prêts à taux fixe seront proposés aux opérateurs, en faveur de la réhabilitation lourde du parc et de la maîtrise des loyers.

Dans un communiqué, Action Logement rappelle avoir accompagné, en 2020, 185 opérations représentant 10 888 logements construits ou réhabilités, pour un montant de 320 millions d'euros. Dans le détail, les initiatives concernent la construction neuve (70%), la réhabilitation (25%) et la démolition (5%). Les investissements se répartissent comme suit : 111 M€ en Guyane, 108 M€ en Guadeloupe, 51 M€ en Martinique et 50 M€ à la Réunion. A Mayotte, plusieurs actions ont été lancées et devraient se concrétiser cette année.

Rose Colombel

Photo de une : Compte Twitter ©ActionLogement