En cette fin d’année, Pando2, spécialiste de la supervision et de la gestion de la qualité de l’air, franchit une étape importante pour son développement en 2023. La start-up annonce l’entrée du groupe Airvance au sein de son capital, activant une levée de fonds d'un million d’euros. Ce montant devrait permettre à Pando2 de gagner en effectifs, en chiffre d’affaires, mais également en envergure internationale.

Le qualité de l’air intérieur (QAI) prend de plus en plus d’importance dans le bâtiment, préoccupant aujourd’hui 3 Français sur 4. C’est sur cet enjeu que la start-up Pando2 a commercialisé sa solution éponyme en septembre 2019.

Dans le détail, Pando2 est une plateforme de supervision et de gestion de la qualité de l’air. Concrètement, des micro-capteurs recueillent les informations relatives à la qualité de l’air, au sein même d’un établissement, d’un bâtiment, voire d’une pièce. Des données centralisées et analysées via une application SaaS, qui permet à l’utilisateur de contrôler 40 paramètres (confinement, présence, étanchéité de l’enveloppe, transferts de pollution, etc.), un système de pilotage intelligent et en temps réel de la pollution de l’air - intérieur et extérieur - mais également les consommations des systèmes de ventilation.

3 000 capteurs Pando 2 ont été, pour l’heure, déployés au sein de 300 établissements répartis entre cinq pays européens. Afin de déployer son activité, Pando2 a bouclé sa première levée de fonds auprès du groupe Airvance, inscrit depuis 2021 dans le top 5 des leaders européens de la ventilation.

Doubler les effectifs et tripler le chiffre d’affaires 2023

Annoncée le 8 décembre, cette levée de fonds s’élève à un million d’euros. Un million d’euros visant à remplir deux ambitions au sein de Pando2 : doubler son équipe de cinq collaborateurs, et tripler son chiffre d’affaires sur l’année 2023.

Mais surtout, par cette opération, Airvance entre au capital de Pando2, en tant qu’actionnaire, générant ainsi de « fortes synergies industrielles et commerciales ». Les deux spécialistes de la qualité de l’air comptent ainsi développer ensemble de nouvelles briques logicielles, et ainsi connecter et intégrer les systèmes de ventilation commercialisés par le groupe Airvance à la plateforme Pando2. En outre, l’envergure internationale du groupe Airvance, implanté dans 12 pays, va permettre à Pando2 d’étendre son offre sur le marché européen.

« Avec cette participation, le groupe Airvance renforce son adaptation au bâtiment intelligent via l’élargissement de son offre dédiée à la qualité de l’air vers des services visant à mesurer puis à garantir le meilleur niveau de qualité d’air intérieur dans les bâtiments », se réjouit Laurent Dolbeau, CEO du groupe Airvance.

« Ce rapprochement va nous permettre d’accélérer notre développement et de proposer une offre intégrée à même de concilier bonne qualité de l’air et efficacité énergétique au profit du plus grand nombre », abonde Jean-Gabriel Winkler, cofondateur de Pando2.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock