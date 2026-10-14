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Amosphère, un réseau digital pour dépasser le bouche à oreille dans le BTP

Vie des sociétés
Publié le 14 octobre 2026 à 17h00, par Claire Lemonnier
Début septembre, Steve Blot a lancé « Amosphère », une plateforme destinée à faciliter la mise en relation entre les professionnels du BTP et les maîtres d’ouvrage. Annuaire spécialisé, annonces, messagerie et accès aux marchés publics : le réseau entend simplifier les échanges et offrir des opportunités aux entreprises du secteur.
©Steve Blot - Batiweb
©Steve Blot

Partant du constat que le bouche à oreille a ses limites, Steve Blot, entrepreneur dans le BTP, a décidé de lancer « Amosphère », un réseau digital pour mettre en relation les maîtres d’œuvre et les maîtres d’ouvrage.


Un constat de terrain à l’origine du projet


« J’ai eu pas mal de cas dans mon parcours professionnel où j'ai eu un problème de réseau, où je me rendais compte que dès que j'avais besoin de quelqu'un, il fallait que j'appelle forcément quelqu'un dans mon carnet d'adresses et qu'il me recommande quelqu'un d'autre. Et ce système-là a quand même ses limites », introduit le fondateur d’Amosphère.


« Je me suis retrouvé sur un chantier au mois d'août. J’étais dans la démolition à l'époque. Et au mois d'août, il n'y a pas grand monde qui travaille. J'ai fait des recherches sur Google, j'ai eu du mal à trouver quelqu'un. Des amis autour de moi, pareil, tout le monde était en congé », se rappelle-t-il.


« C'est pour cela qu'on a créé Amosphère, parce qu'on s'est rendu compte que le bouche à oreille est limité etque quand on ne s'adresse pas à son réseau premier, on n'a pas forcément les bonnes personnes qui vont nous être recommandées, ou alors pas au bon moment, ou alors pas avec les bonnes méthodes de travail », résume-t-il.


Le monde du bâtiment n’est pas étranger à Steve Blot puisqu’avant de créer Amosphère, il a travaillé durant trois ans chez Orvéa, spécialisé dans la logistique de chantiers, puis co-fondé une entreprise de démolition.


Le principe d’Amosphère : proposer un annuaire par métier et localisation, un module d’annonces, une messagerie intégrée et un forum professionnel pour permettre aux acteurs du BTP d’échanger, se recommander entre pairs et trouver des opportunités.


Deux formules d’abonnement


La plateforme fonctionne sur abonnement, avec une version « basic » à 39 euros par mois, et une version « essentiel » à 59 euros par mois.
Il est à noter que les abonnements sont pour le moment gratuits jusqu’au 31 décembre 2026. Les premiers membres bénéficieront d’un accès à la formule premium jusqu’au 31 mars 2027.


Mais quelles différences entre l’abonnement basic et essentiel ?  La version basic permet de publier 3 annonces par mois, contre 20 annonces pour la version essentiel, nous précise Steve Blot.


Côté accès aux marchés publics et dépôts de permis de construire, le forfait basic permet d’y accéder 72 heures après publication, alors que les données sont accessibles immédiatement pour les membres de la formule essentiel.


Pour s’inscrire, les entreprises doivent indiquer leur numéro de SIRET.


Afin d’éviter les faux comptes et faux avis, Amosphère s’engage à vérifier chaque profil, et notamment les codes NAF et APE des entreprises lors de leur inscription.


Un accès gratuit pour les maîtres d’ouvrage


Les maîtres d’ouvrage, promoteurs, bailleurs sociaux et collectivités accèdent quant à eux gratuitement à la plateforme. Ils doivent simplement rentrer leur adresse mail professionnelle.


Ils peuvent garder leur anonymat, rechercher des profils et publier des annonces sans être démarchés s’ils n’ont pas eux-mêmes initié l’échange.


Un objectif de 100 000 entreprises sur la plateforme d’ici 3/4 ans


Interrogé sur ses objectifs chiffrés, le fondateur d’Amosphère estime un potentiel de 200 000 entreprises en France. Il espère qu’entre 500 et 1 000 seront inscrites sur la plateforme d’ici janvier, et convaincre environ 100 000 entreprises d’ici trois à quatre ans.


Propos recueillis par Claire Lemonnier

                                                                             

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Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

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