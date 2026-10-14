Amosphère, un réseau digital pour dépasser le bouche à oreille dans le BTP
Partant du constat que le bouche à oreille a ses limites, Steve Blot, entrepreneur dans le BTP, a décidé de lancer « Amosphère », un réseau digital pour mettre en relation les maîtres d’œuvre et les maîtres d’ouvrage.
Un constat de terrain à l’origine du projet
« J’ai eu pas mal de cas dans mon parcours professionnel où j'ai eu un problème de réseau, où je me rendais compte que dès que j'avais besoin de quelqu'un, il fallait que j'appelle forcément quelqu'un dans mon carnet d'adresses et qu'il me recommande quelqu'un d'autre. Et ce système-là a quand même ses limites », introduit le fondateur d’Amosphère.
« Je me suis retrouvé sur un chantier au mois d'août. J’étais dans la démolition à l'époque. Et au mois d'août, il n'y a pas grand monde qui travaille. J'ai fait des recherches sur Google, j'ai eu du mal à trouver quelqu'un. Des amis autour de moi, pareil, tout le monde était en congé », se rappelle-t-il.
« C'est pour cela qu'on a créé Amosphère, parce qu'on s'est rendu compte que le bouche à oreille est limité etque quand on ne s'adresse pas à son réseau premier, on n'a pas forcément les bonnes personnes qui vont nous être recommandées, ou alors pas au bon moment, ou alors pas avec les bonnes méthodes de travail », résume-t-il.
Le monde du bâtiment n’est pas étranger à Steve Blot puisqu’avant de créer Amosphère, il a travaillé durant trois ans chez Orvéa, spécialisé dans la logistique de chantiers, puis co-fondé une entreprise de démolition.
Le principe d’Amosphère : proposer un annuaire par métier et localisation, un module d’annonces, une messagerie intégrée et un forum professionnel pour permettre aux acteurs du BTP d’échanger, se recommander entre pairs et trouver des opportunités.
Deux formules d’abonnement
La plateforme fonctionne sur abonnement, avec une version « basic » à 39 euros par mois, et une version « essentiel » à 59 euros par mois.
Il est à noter que les abonnements sont pour le moment gratuits jusqu’au 31 décembre 2026. Les premiers membres bénéficieront d’un accès à la formule premium jusqu’au 31 mars 2027.
Mais quelles différences entre l’abonnement basic et essentiel ? La version basic permet de publier 3 annonces par mois, contre 20 annonces pour la version essentiel, nous précise Steve Blot.
Côté accès aux marchés publics et dépôts de permis de construire, le forfait basic permet d’y accéder 72 heures après publication, alors que les données sont accessibles immédiatement pour les membres de la formule essentiel.
Pour s’inscrire, les entreprises doivent indiquer leur numéro de SIRET.
Afin d’éviter les faux comptes et faux avis, Amosphère s’engage à vérifier chaque profil, et notamment les codes NAF et APE des entreprises lors de leur inscription.
Un accès gratuit pour les maîtres d’ouvrage
Les maîtres d’ouvrage, promoteurs, bailleurs sociaux et collectivités accèdent quant à eux gratuitement à la plateforme. Ils doivent simplement rentrer leur adresse mail professionnelle.
Ils peuvent garder leur anonymat, rechercher des profils et publier des annonces sans être démarchés s’ils n’ont pas eux-mêmes initié l’échange.
Un objectif de 100 000 entreprises sur la plateforme d’ici 3/4 ans
Interrogé sur ses objectifs chiffrés, le fondateur d’Amosphère estime un potentiel de 200 000 entreprises en France. Il espère qu’entre 500 et 1 000 seront inscrites sur la plateforme d’ici janvier, et convaincre environ 100 000 entreprises d’ici trois à quatre ans.
Propos recueillis par Claire Lemonnier
|
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
BIM : l’intelligence collective au service d’un bâtiment durable et connecté
TRIBUNE - Experte reconnue des enjeux du bâtiment numérique, Karine Lecal occupe le poste de Directrice nationale des filières Architecture et Bâtiment pour Ynov Campus. Sa mission consiste à structurer...
Vos engins de chantier représentent de lourds investissements. Ils sont précieux : assurez-les !
Vous avez acheté des engins de chantier et du matériel ? S’agissant d’importants investissements pour votre entreprise, il est indispensable de penser à les assurer contre les dommages qu’ils peuvent subir...
Toutes les fonctionnalités Optim’BTP disponibles en 100% web !
BRZ France accompagne les entreprises avec Optim’BTP Web, un ERP full web conçu pour piloter l’activité, sécuriser la rentabilité et préparer la réforme de la facture électronique.
BIM et jumeau numérique : comment les PME peuvent intégrer ces technologies dès 2026 ?
La transformation numérique du secteur du bâtiment et de l’industrie est depuis plusieurs années une nécessité stratégique. Deux technologies s’imposent déjà comme des piliers de cette évolution : le BIM...