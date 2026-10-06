Quantum of Trust, une IA sur-mesure pour chaque métier du BTP

Quantum of Trust déploie son IA sur-mesure dans le BTP, avec des agents sécurisés adaptés aux données et métiers des entreprises. Échange avec Guillaume Loizeaud, son cofondateur.

Fondée il y a deux ans, l’entreprise Quantum of Trust a créé sa propre IA pour garantir 99 % de bonnes réponses à ses clients du BTP.

L’entreprise revendique 1 à 2 % de taux d’erreur, contre 30 % pour les IA grand public comme ChatGPT, Claude, Gemini ou Mistral.

Initialement, l’entreprise s’adressait au secteur de la rénovation énergétique, avec « La bonne réponse » et « Energer ». L’objectif de cette solution : analyser la conformité des dossiers CEE en un temps record pour lutter contre les fraudes.

« En quatre minutes, on réalise 400 points de contrôle, ce qu'un humain ne sait pas faire», souligne Guillaume Loizeaud, son cofondateur.



Une IA personnalisée pour chaque entreprise



Aujourd’hui, l’entreprise Quantum of Trust s’est diversifiée et élargie à tout le secteur du BTP, s’adressant désormais à 25 types de métiers différents, allant de la couverture à l’isolation en passant par la maçonnerie, l’électricité et la menuiserie.

Elle compte à ce jour une trentaine de grands clients, dix salariés, et a dépassé le million d’euros de chiffre d’affaires au mois de juillet.

Concrètement, elle propose aux entreprises de leur développer un agent conversationnel sur-mesure, pour un tarif allant de 20 000 à 200 000 €.



Des données d’entreprise hébergées dans un environnement sécurisé



Cet agent personnalisé intègre les données de l’entreprise (fournisseurs, catalogue, prix…) dans un environnement sécurisé et complètement fermé pour gagner en productivité. Ce qui contraste avec l’utilisation d’IA grand public, auxquelles il n’est pas toujours prudent de confier des informations confidentielles.

Guillaume Loizeaud précise que les données de Quantum of Trust sont hébergées en France et sur des serveurs sécurisés : « À la fin, ça donne produit technologique qui est configuré pour le besoin spécifique de l'entreprise, son métier, ses équipes, ses données. Et tout ça dans un environnement sécurisé, étanche et complètement fermé », nous explique-t-il.

« C'est la boîte à outils du XXIe siècle, qui se pose à côté de la boîte à outils avec les perceuses et la clé de douze», résume de son côté Gilles Berhault.



Objectif 100 millions d’euros de CA d’ici 3 ans



Interrogé sur l’extension à d’autres secteurs d’activité, Guillaume Loizeaud nous répond que l’entreprise commence déjà à proposer ses services à des professions juridiques, assurances et mutuelles.

« D’ici trois ans, notre objectif c'est de devenir le leader européen des solutions d'IA de confiance pour les secteurs réglementés, avec une position de premier plan dans le secteur du BTP, Parce qu'il y a un besoin et il y a beaucoup d'enjeux. On espère que l’on aura une centaine de collaborateurs et qu’on dépassera les 100 millions de chiffres d'affaires », conclut Guillaume Loizeaud.



Propos recueillis par Claire Lemonnier

