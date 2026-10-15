Le groupe Legendre s’implante au Canada

Déjà présent dans plusieurs pays européens, le groupe de BTP breton Legendre ouvre une agence à Montréal pour développer ses propres projets immobiliers et accélérer son internationalisation.

Le groupe français de BTP Legendre annonce s’implanter au Canada.

Créé en 1946 près de Rennes par Jean-Baptiste Legendre, et désormais dirigé par son petit-fils Vincent, le groupe Legendre compte aujourd’hui 21 implantations en France et à l’international, 2 500 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros en 2025.

Depuis plus de dix ans, le groupe a pris une tournure internationale. Après le Royaume-Uni, Jersey et Guernesey, le Portugal et la Suisse, Legendre ouvre une agence à Montréal. Le groupe souligne qu’il s’agit de sa « première présence opérationnelle hors d’Europe », et compte bien partir à la conquête du continent nord-américain.



Développer ses propres projets au Canada



Ce ne sera pas la première fois que le groupe travaillera au Canada puisque, dès 2014, il réalisait un premier investissement à Montréal avec l’Hôtel Alt, aux côtés du promoteur Devimco. Legendre a ensuite participé à plusieurs opérations immobilières, avec une accélération à partir de 2020, que ce soit pour des logements, des bureaux ou des commerces.

Grâce à cette nouvelle implantation, il entend désormais initier et porter ses propres projets sur le territoire.

« Avec cette implantation à Montréal, nous faisons le choix d'un engagement pérenne sur le territoire québécois. Notre ambition est d'y développer des projets en nous appuyant sur les relations de confiance que nous avons construites depuis plus de dix ans avec les acteurs locaux. Cette nouvelle étape illustre également la volonté de Legendre de poursuivre son développement international de manière progressive, en privilégiant toujours une approche de long terme et une forte proximité avec les territoires », explique Thomas Vandecasteele, directeur général délégué chez Legendre.

Afin d’accompagner ce développement au Québec, Legendre a recruté Clément Bonnemaire le 28 septembre dernier. Fort d’une solide expérience dans le secteur immobilier local, il aura pour mission d’identifier et développer les opportunités immobilières dans la métropole québécoise.

Plus largement, le groupe s’est fixé pour objectif de porter à 20 % la part de son chiffre d’affaires réalisé à l’international d’ici 2030.

