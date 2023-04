Viessmann et Carrier se rapprochent à travers « Climate Solutions »

Le groupe allemand Viessmann a annoncé ce 26 avril son rapprochement avec son concurrent américain Carrier Global Corporation, pour faire de l’activité « Viessmann Climate Solutions », « un nouveau champion mondial des solutions climatiques et énergétiques intelligentes ».

« La transition énergétique mondiale ne peut être gérée avec succès que si les entreprises pensent, agissent et collaborent au niveau mondial. Forts de notre dynamique de croissance très positive et d'une offre de solutions intégrées leader sur le marché, nous combinons notre domaine d'activité “Climate Solutions” avec Carrier pour construire le prochain champion climatique mondial et véritablement pérenne. En combinant nos deux entreprises, nous formons un leader de l'innovation à croissance rapide dans un environnement de marché hautement concurrentiel », a déclaré Max Viessmann, CEO du groupe Viessmann.

« Le domaine d'activité "Climate Solutions" du groupe Viessmann est une entreprise exceptionnelle qui jouit d'une position supérieure sur le marché, de canaux de distribution inégalés et d'énormes possibilités de croissance. Son succès repose sur une main-d'œuvre remarquable, dotée d'une solide culture axée sur les valeurs, et sur une offre de solutions intégrées qui change la donne. Martin et Max ont créé la marque de solutions climatiques haut de gamme la plus reconnue en Europe, et Carrier s'engage pleinement à poursuivre cette dynamique de croissance », a de son côté réagi David L. Gitlin, CEO de Carrier.

Lorsque la transaction se clôturera, « d’ici la fin de l’année », le groupe Viessmann deviendra l’un des principaux actionnaires de Carrier, et Max Viessmann fera partie du conseil d’administration de Carrier.

Les deux nouveaux partenaires prévoient de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 17 milliards de dollars, avec environ 45 000 collaborateurs.

Viessmann reste « une entreprise familiale indépendante »

L’industriel allemand insiste sur le fait de rester une entreprise familiale indépendante, et le siège de « Viessmann Climate Solutions » restera basé à Allendorf, en Allemagne : « Le groupe Viessmann restera une entreprise familiale indépendante, entièrement détenue par la famille Viessmann. La famille Viessmann réinvestira l’essentiel du produit principal du partenariat avec Carrier dans le groupe Viessmann, mais consacrera également un montant important à ses activités philanthropiques. De plus, l'entreprise familiale conservera la pleine propriété de sa marque emblématique », précise-t-il, ajoutant qu’une somme de 106 millions d'euros (pour les 106 d’existence) sera distribuée sous forme de prime unique à tous les employés de « Climate Solutions ».

Claire Lemonnier

Photo de une : Viessmann – Carrier