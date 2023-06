Deux nouvelles filières vont être prochainement intégrées à Valobat

L’éco-organisme Valobat va intégrer deux nouvelles filières à son offre de services prochainement. Ses adhérents auront bientôt l’opportunité de trier leurs Déchets d’Éléments d’Ameublement (REP DEA) et les Articles de Bricolage et de Jardin (REP ABJ). Un changement de statut qui fait sens quand on sait que 15 % des adhérents PMCB de Valobat sont concernés par ces deux filières.

La décision a été votée mardi 27 juin au cours de l’Assemblée Générale de Valobat. L’éco-organisme, initialement agréé pour la REP pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), va prochainement déposer les demandes d’agrément afin d’opérer sur deux nouvelles filières : les Déchets d’Éléments d’Ameublement (REP DEA) ainsi que les Articles de Bricolage et de Jardin (REP ABJ).

L’éco-organisme répond ainsi à la demande de ses adhérents, désireux de voir Valobat diversifier ses activités. « C’est une décision qui fait sens pour nos actionnaires et nos équipes. Nous poursuivons notre démarche de co-construction pour bâtir collectivement un monde plus circulaire », se félicite Hervé de Maistre, président de Valobat.

Ces nouveaux services vont concerner 15 % des adhérents Valobat aujourd’hui, soit 600 sur un total de 4 000. On retrouve parmi eux les distributeurs, les industriels de la salle de bain, les fabricants de revêtement de sol ainsi que les acteurs de la filière bois. Ces services complémentaires seront également proposés aux détenteurs de déchets professionnels et ménagers, via une reprise plus globale des déchets.

À l’avenir, de nouveaux acteurs feront leur entrée sur la filière. Synonyme de potentiels nouveaux adhérents pour Valobat.

Une volonté de faciliter la vie des clients

Les dirigeants de Valobat ont promis à leurs adhérents un geste de tri simple. En effet, ces derniers seront confrontés à un interlocuteur unique pour les trois REP. Ils bénéficieront également d’un barème de tarification cohérent entre les différentes filières, ainsi que d’une interface de déclaration simplifiée pour l’ensemble des REP.

« Nous avons fait ce choix dans l’optique d’apporter de la valeur. Valobat va mieux recycler, et en plus grosse quantité. Nous allons également profiter de l’expérience d’une filière plus ancienne, accélérer sur le réemploi et dynamiser l’éco-conception », ajoute M. de Maistre.

Malgré cette volonté d’étendre son offre de services, l’objectif pour Valobat n’est pas de devenir un éco-organisme multi REP. Hervé de Maistre précise que « l’intérêt est surtout de simplifier la vie de nos clients ».

Remanier la gouvernance pour faire face aux changement

Pour assurer à ces derniers un service sur mesure, simplifié et rapide, la gouvernance a été légèrement remaniée avec l’ajout de deux secteurs supplémentaires. L’un dédié aux DEA, l’autre aux ABJ. Ils éliront chacun deux actionnaires, qui deviendront administrateurs et intègreront le Conseil d’Administration de Valobat. Les deux comités seront également représentés au sein des autres instances de l’éco-organisme, telles que le comité d’audit & comptes et le comité d’appels d’offre.

« Nous restons dans la logique de co-construction qui est la signature de Valobat. Nos adhérents seront totalement impliqués dans le déploiement de ces deux filières. Des experts terrain métier nous entoureront pour travailler sur des interfaces utilisateurs simples et intuitives, proposer une assistance personnalisée pour assurer une transition en douceur, être disponible avec un service sur-mesure », explique Rami Jabbour, Directeur Marketing et Communication de Valobat.

Concernant les demandes d’agrément, Valobat vise début septembre prochain pour la REP ABJ. Il faudra attendre davantage pour la REP DEA, du fait d’un nouveau cahier des charges qui se fait attendre.

Les principaux produits concernés Pour la filière REP ABJ : outillages du peintre, machines motorisés thermiques, matériels du bricolage, produits et matériels destinés à l’usage du jardin… Pour la filière REP DEA : meubles de salon, séjour, salle à manger, chambre à coucher, bureau, cuisine, literie, salle de bain, jardin, décoration textile (moquettes, tapis, rideaux)...

