Le laboratoire WinLab’, incubateur du CCCA-BTP, et Batiweb, lancent une enquête portant sur la formation et l’accompagnement des professionnels du bâtiment, face aux enjeux de la rénovation énergétique.

Alors qu’il sera progressivement interdit de louer des passoires énergétiques, la rénovation énergétique est un secteur voué à devenir de plus en plus dynamique. Mais les professionnels du bâtiment sont-ils suffisamment formés et informés sur les aides à la rénovation pour bien conseiller leurs clients particuliers ?

L’enquête menée par Batiweb et WinLab’ interroge les professionnels du bâtiment sur leurs connaissances des aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov’, les Certificats d’Économies d’Énergie, dits CEE) et des programmes d’accompagnement (OSCAR, PROFEEL, AQC), mais aussi sur leurs besoins de formation (MOOC, ateliers physiques ou virtuels…).

L’objectif : mieux cerner les attentes des artisans du bâtiment, acteurs majeurs face au défi de la rénovation performante des logements.

Pour participer, il suffit de cliquer sur ce lien.