Au premier semestre, Geberit subit encore le contexte économique

Le contexte économique « extraordinairement difficile en Europe » continue d’impacter le groupe Geberit, spécialiste des équipements sanitaires. Au premier semestre, ses ventes, son chiffre d’affaires, et son bénéfice net s’inscrivent ainsi en baisse.

La baisse d’activité se poursuit pour le groupe Geberit, dans un contexte d’inflation et de baisse des constructions neuves et des travaux de rénovation.

Au premier semestre 2023, son chiffre d’affaires baisse de -14,1 %, pour un total de 1,662 milliards de francs suisses, et son bénéfice de -8,4 %, à 369 millions de CHF.

Son excédent brut d’exploitation (Ebitda) recule également, à 526 millions, contre près de 561 millions un an plus tôt.

Ces résultats sont nettement inférieurs aux prévisions des analystes, qui anticipaient un bénéfice net d’au moins 384 millions, et un Ebitda de 541,1 millions.

Par ailleurs, la baisse des ventes s’est encore accélérée, après -9 % sur le premier trimestre.

Un « environnement extraordinairement difficile en Europe »

Le groupe suisse explique cette tendance par un « environnement extraordinairement difficile en Europe ». Outre l’impact de l’inflation, il souligne également le remplacement de solutions sanitaires par des solutions de chauffage telles que les pompes à chaleur (PAC) dans certains pays européens.

Le spécialiste des équipements sanitaires reste toutefois optimiste face aux besoins en rénovations et en constructions neuves, la tendance vers des normes sanitaires plus élevées, et l’environnement de marché favorable dans plusieurs pays hors Europe, tels que l’Inde et la région du Golfe.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock