Batimatch relie les entreprises et les candidats aux métiers du BTP

Alors que les entreprises du BTP peinent de plus en plus à recruter de nouveaux talents, le BTP CFA AuRA a imaginé une nouvelle plateforme de mise en relation entre les futurs apprentis et les entreprises du BTP, Batimatch.

Découvrir les opportunités du secteur

Son ambition ? « Favoriser la rencontre entre les jeunes, les entreprises et les offres d'apprentissage », indique Dominique Sabatier, président du BTP CFA AuRA.

Avec Batimatch, les futurs apprentis peuvent désormais découvrir les entreprises du secteur ainsi que les opportunités d'apprentissage, disponibles en utilisant l'outil de recherche avancé de la plateforme. Quant aux entreprises, elles peuvent présenter leur entreprise et leurs opportunités d'apprentissage à un public ciblé composé de futurs apprentis correspondants à leur métier et leur bassin géographique.

Lancé par le réseau de CFA situé en région Rhône Alpes, le projet de plateforme numérique a été ensuite rejoint par les CFA bâtiment de Normandie, de Pays de Loire et du Grand Est.

Développée sur mesure par la société Scalian, la plateforme, désormais en ligne et accessible, invite les entreprises et les futurs apprentis à s'inscrire dès maintenant pour commencer à explorer les opportunités de mise en relation.