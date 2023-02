Un chiffre d'affaires en hausse pour le groupe Hexaôm en 2022

Le groupe Hexaôm vient de publier ses chiffres pour l’exercice 2022. Le chiffre d’affaires du leader sur les marchés de la construction de maisons individuelles, de la rénovation et de l’accession en France, s’élève à 1 065,3 millions d’euros pour l’année passée, en progression de 6,9 % par rapport à 2021.

Une activité importante donc, qui a su résister à un environnement marché complexe. En effet, le groupe a dû œuvrer avec différents facteurs indésirables, parmi lesquels un allongement des délais de construction lié aux difficultés d’approvisionnement et de disponibilité de la sous-traitance, une forte augmentation des coûts de construction liée à la pénurie de matériaux et à la hausse des prix des énergies, et des incertitudes conjoncturelles liées à une forte inflation.

Les chiffres du quatrième trimestre de 2022 prouvent la résistance du groupe Hexaôm à cet environnement perturbé, puisque ces derniers s’élèvent à 299,7 millions d’euros de chiffre d’affaires, en progression de 3,5 % par rapport au quatrième trimestre de 2021.

Un chiffre d'affaires en hausse dans tous les secteurs d’activités, excepté…

Outre la rénovation B2B, l’ensemble des métiers et des savoir-faire du groupe contribue à cette croissance. Par pôles d’activités, le chiffre d’affaires de l’exercice se répartit de la manière suivante :

l’activité de construction de maisons affiche un chiffre d’affaires qui atteint 809,3 millions d’euros, en croissance de 12,2 % par rapport à 2021. Cependant, les délais de construction se sont allongés en moyenne de deux mois en 2022, reportant une partie de la production sur 2023. Ces retards s’expliquent par des difficultés d’approvisionnement dûes à la guerre en Ukraine conjuguées à un niveau d’activité commerciale record enregistré par le secteur en 2021 ;

l’activité promotion réalise un chiffre d’affaires de 67,1 millions d’euros, soit une progression de +3,2 % sur l’exercice. L’activité a subi un décalage de production important, dû à l’allongement des délais administratifs ;

l’aménagement foncier atteint un CA de 39,8 millions d’euros, en hausse de +34,9 % sur l’ensemble de l’exercice ;

la rénovation B2C connaît une progression de +8,2 % par rapport à l’année 2021, soit un chiffre d’affaires de 52,9 millions d’euros. L’activité a notamment été portée par les aides gouvernementales, l’évolution de la réglementation énergétique et le développement de son réseau ;

la rénovation B2B réalise un CA de 96,3 millions d’euros, en baisse de 27,3 % sur un an. La hausse continue des coûts de matériaux et de main d’œuvre sur l’ensemble de l’année, ainsi que les délais de production allongés générés par les difficultés d’approvisionnements et de disponibilité de la main d’œuvre font partie des multiples facteurs qui expliquent ces résultats.

Le groupe Hexaôm demeure confiant pour l’année 2023. L’objectif est de poursuivre le développement de chacune de ses activités, avec une attention particulière portée sur l’activité B2B, qui fera l’objet de diverses actions de redressement.