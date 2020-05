BDR Thermea France, spécialiste du confort thermique et de la production d’eau chaude sanitaire, a annoncé vendredi 15 mai avoir nommé son nouveau président. Il s’agit de Christophe de Fitte, 57 ans, qui était jusque là PDG de Gas Control Equipment (GSE). Retour sur son parcours.

Christophe de Fitte, 57 ans, est diplômé d’une licence en sciences politiques de l’Université de Lyon, d’un master en Droit international à la Sorbonne, et de l’Université de Columbia à New-York. Bilingue français-anglais, il commence sa carrière en 1988 chez Legrand, où il occupe des postes à responsabilités dans plusieurs pays.



Dix ans plus tard, il devient Responsable du développement de la zone EMEA chez Panduit, avant d’être nommé Directeur général France de Barnes Distribution en 2001. Après sept ans passés à ce poste, il devient Président de Safety en 2008.

En 2011, il est nommé Président de Sandvik Hard Materials, avant de devenir PDG de GCE en 2014. Six plus tard et après ce parcours riche d’expériences, il vient d’être nommé Président de BDR Thermea France.

D.T