Berner France veut faire disparaître les pictogrammes de ses produits

Berner France, filiale du groupe allemand Berner, organisait le 18 juin une visite de son site à Saint-Julien-du-Sault, en Bourgogne. Outre les bureaux et la logistique, le site de 40 000 m2 comprend un centre de formation, qui permet de former en moyenne 200 nouveaux arrivants par an aux 25 000 références que compte le catalogue.

Fondé en 1957 par Albert Berner, le groupe allemand Berner, aujourd’hui repris par son fils Christian Berner, est présent dans 21 pays, et comprend 8 000 salariés pour un chiffre d’affaires d’1,1 milliard d’euros. À l’échelle de l’Hexagone, Berner France compte 1 600 salariés, pour un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros. Un site de 40 000 m2 qui comprend un centre de formation Aujourd’hui implanté à Saint-Julien-du-Sault, en Bourgogne, le site s’étend sur 40 000 m2. Il comprend notamment une plateforme logistique imposante, mais aussi un centre de formation certifié Qualiopi, qui permet de former les nouveaux arrivants, et notamment les commerciaux. Environ 200 nouveaux entrants sont ainsi formés chaque année en présentiel pendant une semaine au sein du campus. Ces derniers peuvent également suivre 250 modules en e-learning. En effet, les commerciaux se doivent de connaître les 25 000 références que compte Berner France, dont 3 000 nouveautés lancées ces quatre dernières années. Tous ces produits répondent aux secteurs du bâtiment (50 % de son chiffre d’affaires), des transports (40 %), et de l’industrie (10 %). Pour livrer ses clients en moins de 48h, la plateforme logistique – en partie automatisée – expédie en moyenne 40 000 produits chaque jour, et environ 12 000 colis. Depuis 2019, huit dépôts ont également été créés pour mieux desservir les chantiers autour des grandes métropoles, à Paris, Lyon, Lille, Rennes, Toulouse ou encore Bordeaux. Une stratégie axée sur la RSE À l’occasion de cette visite, Laurent Proust, directeur général, a présenté les quatre grandes orientations de Berner France, à savoir l’orientation client, s’affirmer comme leader en chimie, le recrutement, et la RSE. Pour devenir leader de la chimie, Berner s’appuie notamment sur un laboratoire de R&D spécialisé, qui vise à mettre en œuvre des formulations innovantes et plus responsables. L’objectif : « faire disparaître les pictogrammes un à un » pour la santé des utilisateurs et clients finaux, mais aussi pour l’environnement. L’industrie tend notamment à éviter les phtalates et à remplacer les isocyanates, connus pour leurs effets nocifs pour la santé. Berner France s’engage par ailleurs à sensibiliser ses clients en les formant aux risques chimiques. Toujours en termes de RSE, Berner France mise également sur une flotte 100 % électrique. Ainsi, depuis le 1er avril, tous les véhicules mis à disposition des salariés sont électriques, et 18 bornes de recharge ont été installées. De nouveaux produits et services clients La visite a également été l’occasion de démonstrations de nouveautés produits, notamment de la mousse-colle PU tous supports (béton, parpaings, briques…), du traitement bois « Nano Premium », et du foret « Cobra » à tête étagée, permettant de percer avec précisions de nombreux matériaux, et notamment l’acier et l’inox. Côté services et solutions clients, Berner propose le « Berascan ». Ce dernier permet, au sein d’une entreprise, que les salariés scannent les produits pour les ajouter dans le panier du site e-commerce, et que le chef d’entreprise puisse passer commande afin d’éviter les ruptures de stock. À noter qu’il est également possible de passer commande sur smartphone via l’application, mais Berner souligne que le Berascan évite aux salariés d’avoir à utiliser leur portable personnel. Une étagère mettant en oeuvre le Berascan. Photo : C.L. Autre solution : le « Beramatic », un distributeur automatique permettant aux salariés d’accéder facilement à différents produits et EPI (masques, gants…). Claire Lemonnier

Photo de une : C.L.