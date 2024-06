Bouygues Construction, acteur majeur du secteur du BTP, révèle sa nouvelle identité de marque : « Building for Life ». Un changement pour l’entreprise, qui cherche à incarner sa passion et son engagement en tant que bâtisseur.

Développée en partenariat avec l'agence TBWA, la nouvelle signature « Building for Life » de Bouygues Construction, filiale du groupe Bouygues, vise à différencier l'entreprise du BTP de ses concurrents, en soulignant la valeur et l'impact de ses réalisations à travers le monde.

Une vision à long terme

Depuis sa création il y a 70 ans, Bouygues Construction tend à se distinguer par sa capacité à « penser sur le long terme », et à prendre conscience de sa responsabilité envers les générations futures. En réponse aux défis de la transition environnementale, l'industriel a ainsi pour ambition d’innover constamment.

L'entreprise, présente dans 60 pays, dont au Maroc où l'entreprise a annoncé la construction d’un hôpital universitaire international, vise à repenser ses pratiques pour concevoir, rénover et construire de manière plus durable et économe en ressources, en rassemblant ses responsabilités autour du slogan : bâtir pour la vie.

Par ailleurs, « Building for Life » représente également une aspiration commune qui unit les 33 000 collaborateurs de l’entreprise, souligne cette dernière dans un communiqué. En 2023, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 9,8 milliards d’euros.

Au 1er trimestre 2024, le groupe Bouygues a quand même constaté une perte nette de 146 millions d'euros, et envisage 225 supressions de postes dans son activité Immobilier. Le groupe reste toutefois confiant pour 2024.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock