La RSE, seulement un enjeu applicable aux grandes entreprises du BTP et incompatibles avec les TPE, bien que celles-ci composent majoritairement le tissu économique du secteur ? Une récente étude de l’Observatoire des métiers du BTP explore la question. Il en ressort qu’en général, 79 % considèrent la RSE et le développement durable tout à fait ou plutôt bénéfiques. Cependant, 67 % ne trouvent pas leur mise en place future comme pertinente.

Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). Le terme semble s'installer dans les entreprises du BTP, tournées par exemple vers la transition écologique. En particulier les grandes structures, qu’il s’agisse de groupes industriels ou bien des majors de la construction.

Mais qu’en est-il des TPE et PME du secteur ? À en croire une étude de l’Observatoire des métiers du BTP, cette démarche a encore du chemin à parcourir dans les TPE, qui représentent 65,5 % des sondés.

Le manque de temps et la complexité du sujet, principaux freins à la RSE

Sur le panel d’entreprises - toutes tailles confondues - 79 % considèrent la RSE et le développement durable tout à fait ou plutôt bénéfiques. Il n’empêche que la mise en place d’une telle démarche dans le futur n’est pas pertinente pour 67 % des répondants.

Parmi les freins évoqués, on relève notamment le manque de temps (75 %). « Au sein des TPE et des PME, la concentration des fonctions sur la personne des dirigeant(e)s d’entreprise induit une focalisation sur l’opérationnel, la difficulté à prendre du recul et réorienter les pratiques, ou encore mettre en valeur ce qui est déjà fait », peut-on lire dans le rapport. Il est toutefois précisé que la part d’entreprises ayant cité ce frein varie peu d’une taille à une autre.

Vient également la complexité du sujet, citée par 40 % des répondants. « Cela souligne l’enjeu d’accessibilité des concepts, outils, cadres incitatifs ou réglementaires, et le besoin de formation. Les entretiens indiquent que cela se traduit par des difficultés pour dresser un diagnostic, choisir les actions à engager, les mettre en œuvre, les évaluer. Quand elle est méconnue, la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise tend à apparaître comme une démarche qui vient s’ajouter au reste, et ce faisant, ajouter des dépenses et du temps de travail administratif sans que les retombées ne soient perçues comme évidentes », développe l’Observatoire des métiers du BTP.

Classement du niveau d'implication RSE dans les entreprises du BTP - Source : Observatoire des métiers du BTP

Pour l’heure, seulement 2 entreprises sur les 716 interrogées (0,3 %) n’ont pas encore lancé de démarche RSE, contre 84 % étant engagées « sans formalisation ». C’est-à-dire que « ces entreprises mènent des actions sur les thématiques identifiées comme prioritaires mais ne formalisent pas de bilan des actions menées à date, de plan de progrès et ne communiquent pas sous une forme écrite », explique l’étude. Les entreprises étant impliquées dans une démarche formalisée et proactive ne représentent que 15,7 %.

Santé-sécurité, social et environnement : les axes RSE les plus importants dans le BTP

Trois axes de réflexions et d’actions RSE dans les entreprises du BTP se dessinent à partir des sondages récoltés par l’Observatoire des métiers du BTP.

Classement des actions et mesures RSE menés dans les entreprises du BTP

Sans surprise : la santé et la sécurité des salariés trônent parmi les sujets les plus importants, avec 70 % de l’ensemble des entreprises déclarant mener des actions pour prévenir les accidents et risques psychosociaux. L’amélioration des conditions de travail semble toutefois être un champ d’engagement plus important, avec 75 % des entreprises mettant en oeuvre des pratiques sur ce domaine, et 15 % en train de les déployer.

Viennent ensuite les enjeux environnementaux, renforcés par les réglementations comme la future REP Bâtiment, instaurant une économie circulaire et une meilleure gestions des déchets dans le BTP. Il s’agit apparemment de la thématique la plus importante dans les entreprises sondées, car 73 % mènent des actions pour la réduction, le tri, le réemploi ou le reconditionnement des déchets. Pour 60 %, l’amélioration de la performance énergétique du bâti font partie de leurs priorités. On note cette tendance dans les métiers de la charpente, de la couverture ou bien du génie climatique. Ils faut dire qu’ils sont fortement concernés par les travaux d’isolation et de chauffage, privilégiés dans cet enjeu de performance.

Pour ce qui est du volet « droits de l’Homme » - qu’on appellera social - 67 % des entreprises déclarent dialoguer régulièrement avec leurs clients sur divers axes, de l’amélioration du suivi du chantier ou la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique. 61 % mettent en place des mesures favorisant « un dialogue social de qualité », bien que « ce chiffre est à ajuster à la hausse en considérant que 18 % des entreprises ayant répondu à l’enquête sont unipersonnelles », précise l’Observatoire.

La formation régulière des équipes est également une pratique pour 53 % des entreprises répondantes, avec 29 % ayant mis en place des actions permettant la formation de leurs salariés. À savoir que « l’absence de jours travaillés durant les formations et le rythme des chantiers difficiles à anticiper peuvent contraindre le recours à la formation continue des salariés dans les PME et les TPE. Par ailleurs, 26 % des entreprises indiquent mettre en place des démarches d’insertion de personnes éloignées de l’emploi, au-delà du rôle du secteur pour faciliter l’accès à l’emploi de personnes dans un large spectre de compétences », est-il commenté dans le rapport.

Pour lire l’étude complète, rendez-vous sur ce lien.



Virginie Kroun



Photo de Une : Adobe Stock