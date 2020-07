Pierre Vanstoflegatte vient d’être nommé directeur général du pôle Energies & Services, qui regroupe Bouygues Energies & Services, Kraftanlagen, Bouygues Energies & Services Intec, ainsi que l’ensemble des filiales. Cet ancien élève de l’école Polytechnique et des Mines a été désigné par Philippe Bonnave, président directeur général de Bouygues Construction. Il remplacera Olivier-Marie Racine.

Président de Bouygues Energies & Services depuis janvier dernier, Pierre Vanstoflegatte vient d’être nommé directeur général du pôle Energies & Services du groupe Bouygues Construction et de ses filiales. De ce fait, il sera président d’Axione et représentera Bouygues Construction dans les structures de gouvernance de Kraftanlagen, Bouygues Energies & Services Intec ainsi que Construction venture, pour le soutien des start-ups. Il devient également membre du comité exécutif de Bouygues Construction.

Un parcours rapidement évolutif

Après l’obtention de ses diplômes de la Business School de Toulouse, de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, et de l’Ecole Polytechnique, Pierre Vanstoflegatte entame sa carrière en 1995 au sein du groupe Eiffage en tant qu’ingénieur travaux. Deux années plus tard, il rejoint Spie Batignolles et y reste quinze ans, d’abord au au sein du service grands projets exports, puis il occupe ensuite le poste de directeur général Spie Sud-Ouest, avant de devenir directeur Europe du Nord.

En 2012, il est nommé PDG de Roux Combaluzier, holding française du groupe Schindler. Pierre Vanstoflegatte devient par la suite directeur général du groupe IPH pour la France.



Un parcours qui lui permet d’intégrer en 2019 le groupe Bouygues Construction et de continuer encore aujourd’hui à évoluer dans ses fonctions.

D.T

Photo de une : ©Pierre Vanstoflegatte