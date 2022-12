Souhaité par le président de la République, le Conseil National de la Refondation (CNR) a pour ambition d’apporter des solutions sur les défis à venir, tant au niveau national que local. Ce lundi 28 novembre, le volet Logement sera officiellement lancé par le gouvernement. Ces concertations auront lieu sur trois mois et se déclineront en trois grandes questions.

Après le Conseil National de la Refondation (CNR) dédié à la Santé et au Numérique, c'est un nouveau grand chapitre de concertation qui va s’ouvrir ce lundi 28 novembre, a annoncé le ministre délégué au Logement, Olivier Klein. Associations, promoteurs, chercheurs, bailleurs sociaux, ou encore l'organisme Action Logement et l'Union Sociale de l'Habitat (USH), seront conviés à ce conseil, dont les discussions doivent s'étendre sur trois mois.

Des propositions opérationnelles

Ce CNR logement voulu par le ministre comme « plein et entier », sera co-animé par Véronique Bédague, directrice générale du promoteur Nexity, et Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Il réunira une « union sacrée autour des problématiques du logement », a-t-il promis.

Trois grandes questions seront déclinées. La première, « Comment redonner aux Français le pouvoir d'habiter ? » sera centrée sur les besoins des Français vis-à-vis de leur logement, dont les débats seront assurés par le maire (PS) de Villeurbanne Cédric van Styvendael, et le directeur général d'Emmaüs Habitat, Serge Contat.

Le deuxième grand thème portera sur « Réconcilier les Français avec l'acte de construire » et fera écho à une demande répétée des promoteurs et constructeurs. Ces discussions seront pilotées par Catherine Sabbah, déléguée générale de l'institut de recherche Idheal, et l'ancien député de la majorité Mickaël Nogal.

La troisième réflexion sera quant à elle orientée autour de la Transition écologique et énergétique, et traitra notamment des questions de rénovation énergétique. Elle sera animée par la députée de la majorité Marjolaine Meynier-Millefert, et la présidente du Conseil national de l'ordre des architectes (CNOA), Christine Leconte.

L’objectif de ces concertations sera d'élaborer « des propositions opérationnelles », et le travail réalisé aura « probablement des traductions législatives », assure le ministre délégué au Logement.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de Une : ©Adobe Stock