Colas stabilise son endettement en 2021

Ce jeudi 24 février, l'entreprise Colas présentait son bilan 2021. Résultat : plus de 13 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dépassant celui de 2019 et stable comparé à celui de 2019, pour une marge opérationnelle nette de 261 millions d’euros. Ce qui laisse présager une stabilisation de l’endettement, donc une revue à la hausse des dividendes et de la marge opérationnelle prévue en 2023.

Remontée pour Colas, filiale du groupe Bouygues, qui présentait, jeudi 24 février, son bilan 2021.

Le major de la construction brasse en décembre dernier un chiffre d’affaires total de 13,2 milliards d’euros, soit +8 % par rapport à fin décembre 2020. Par rapport à la même période en 2019, le CA reste inférieur de 400 millions d’euros, donc la réconciliation avec les niveaux d’avant-crise n’est pas prononcée.

Dans le détail, le bilan reste supérieur à l’international (7,175 milliards d’euros) à celui en France (6,051 milliards d’euros), bien que la croissance par rapport à 2020 soit moins forte chez le premier (+8 %) que chez le second (+9 %).

Chiffres clés consolidés de Colas - Source image : Colas

À savoir que l’acquisition du groupe finlandais Destia au 1er décembre 2021, pour 222 millions d’euros, joue dans la balance. Sans cet apport, la progression à périmètre et change constants est de 7 % sur l’ensemble du CA. En outre, l’arrivée de Destia fait grimper de 755 millions d’euros le montant des carnets de commande, sur un total de 10,7 milliards d’euros, soit +17 % sur un an et +9 % à change constant et hors principales acquisitions et cessions.

En France, l’activité routière surpasse celle ferroviaire

Atteignant les 3 milliards d’euros, le carnet de commandes en France métropolitaine recule de 3 % sur l’année. C’est notamment l’activité ferroviaire qui fait défaut à Colas, par rapport à l'activité routière, qui progresse de 3 %, avec quelques nuances à mentionner.

Certes, au 31 décembre 2021, le CA global des activités routières s’élève à 11,9 milliards d’euros, soit de 7% à périmètre et change constants sur un an. Dans la zone France - Océan Indien, elle s’améliore même de 10% par rapport à fin décembre 2020, mais cette époque reste marquée par les confinements et les interruptions de chantiers. « En métropole, l’activité est en baisse de 7% par rapport à fin décembre 2019, reflétant la baisse des appels d’offres dans un contexte post-électoral », commente ainsi Colas.

À l’international, l’activité reste dominante par rapport à celle française

Pendant ce temps, le carnet à l’international et Outre-mer enregistre 7,7 milliards d'euros donc +28 % sur un an, ou plutôt 14 % à change constant et hors principales acquisitions et cessions. Ce large périmètre concentre ainsi 72 % du carnet de commandes de Colas en 2021, contre 66 % à fin décembre 2020.

Il faut dire qu’en plus de Destia, Colas multipliait les contrats courant 2021, à commencer par le canadien Miller qui remportait l’année dernière sept contrats majeurs, représentant près de 300 millions d’euros. En parallèle, au Canada, le CA augmente de 8 % à périmètre et change constants sur un an, traduite par des conditions de mise en œuvre favorable, notamment en Ontario pour Miller. Aux États-Unis, l’activité routière est au beau fixe, augmentant de 3 % à périmètre et change constants sur un an.

Chiffre d’affaires au 31 décembre 2021 par secteur opérationnel - Source image : Colas

Sans compter, au quatrième trimestre 2021, le contrat d’entretien et d’intervention autoroutier sur l’Area 9 au Royaume-Uni, pour une durée de huit ans et un chiffre de 400 millions d’euros, dont environ 160 millions d’euros destinés au carnet de commandes.

Côté ferroviaire, Colas Rail signait un contrat de 760 millions d’euros (dont 680 millions d’euros intégrés au carnet de commandes) aux Philippines. Sa mission ? Concevoir et construire le système ferroviaire de la première ligne souterraine du métro de Manille. Un plus pour le CA global du Ferroviaire et autres activités, marqué d’une hausse de 8 % par rapport à fin décembre 2020 (+9 % à périmètre et change constants). Il s’agit également d’un bond pour la zone Asie-Pacifique, où le CA progressait déjà de 5 % à périmètre sur l’année 2021.

La marge opérationnelle supérieure à celle de 2019

Pour ce qui est de la performance financière réelle, Colas observe fin décembre 2021 un résultat opérationnel courant de 440 millions d’euros. Soit 186 millions d'euros de plus par rapport à 2020, et 7 millions d’euros de plus par rapport à 2019.

« Cette amélioration résulte de la bonne performance des activités au Canada, des premiers effets des plans d’optimisation des activités industrielles ainsi que de la nouvelle organisation de Colas France », explique le major de la construction.

À déduire cependant les charges opérationnelles non courantes à fin décembre 2021 - liées à l’acquisition de Destia et à la poursuite des travaux de démantèlement du site de Dunkerque – tout comme la quote-part du résultat net des co-entreprises et entités associées, en baisse de 16 millions d’euros par rapport à fin décembre 2020.

Le résultat net du groupe qui en ressort est de 261 millions d’euros, soit plus que les 94 millions d’euros à fin décembre 2020, mais stable face aux 261 millions d’euros de fin décembre 2019. Ce qui laisse Colas envisager un endettement stabilisé, ainsi qu’un objectif de marge opérationnelle courante à 4 % en 2023, contre 3,3 % en 2021.

Une feuille de route bas carbone en 6 axes

Ragaillardi, le Conseil d’Administration de Colas compte proposer à l’Assemblée Générale du 26 avril 2022, une distribution d’un dividende par action de 6,85 euros contre 2,90 euros l'an dernier. Ce mardi 22 février, Cyril Bouygues a été désigné administrateur de ce conseil, remplaçant Olivier Bouygues.

Les objectifs du groupe en termes de réduction d’empreinte carbone, fixés fin 2020 à -30 % d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 2019, se maintiennent. Des objectifs inscrits dans une feuille de route bas carbone et biodiversité, déployée en six axes.

Parmi ces derniers, des actions concrètes se démarquent : désimperméabilisation des voies sur les projets des tramways d’Angers et du T13 en Île-de-France, lancement d’une flotte de poids lourds au gaz renouvelable, ou bien la formation de jeunes écoliers aux enjeux de la biodiversité et à la plantation de 22 000 arbres en France et en Côte d’Ivoire, dans le cadre du programme éducatif Forest & Life.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock