Baromètre DLR : une croissance nuancée au T4 2021

Après des pénuries persistantes de composants et de nouvelles machines, les entreprises du BTP doivent de nouveau faire face à une pénurie : le recrutement de main-d'œuvre. Malgré un regain d’activité plutôt encourageant selon le dernier baromètre DLR publié ce lundi 28 février, ces dernières peinent souvent à recruter.

Alors qu’au T3 2021 le secteur appréhendait les tensions d’approvisionnements, au quatrième trimestre 2021, le baromètre DLR indique des résultats satisfaisants malgré une petite avarie pour l’activité manutention.

En effet, sur un an, le chiffre d’affaires a gagné plus de 21 % dans la distribution et plus de 6 % dans la location, mais perd près de 7 dans la manutention. Selon les experts, cette « sous-performance » est la conséquence de l’allongement des délais de livraison.

Ils expliquent que la sortie de la pandémie, marquée par une forte reprise économique, a également entraîné un besoin important de main-d'œuvre. Mais avec une hausse inédite du nombre de permis de construire délivrés (+20% au T4), qui sont autant de commandes qui seront bientôt signées, et une diminution du taux de chômage, DLR explique que : « les entreprises font face à un goulet d’étranglement : plus d’activité et moins de personnes disponibles pour travailler ».

Ces phénomènes se répercutent directement sur le secteur. C’est ce que constatent plusieurs chefs d’entreprises qui soulignent notamment des tensions dans le recrutement du personnel qualifié. Selon Pôle emploi, 75% des projets de recrutement de mécaniciens et électrotechniciens de véhicules sont jugés difficiles.

Par ailleurs, le retour de l’inflation, qui affecte le pouvoir d’achat des ménages, constitue un défi supplémentaire pour les entreprises qui se trouvent confrontées à des revendications salariales. De leur côté, DLR encourage les entreprises à anticiper les recrutements en multipliant l’apprentissage pour former le maximum de jeunes salariés à leurs besoins, mais également à associer les salariés à la croissance, via l’intéressement et la participation.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock