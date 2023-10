Dans un contexte économique difficile, Hexaôm fait face à une chute des prises de commande dans son activité de construction de maisons, mais le groupe se révèle toutefois confiant pour 2023, prévoyant une croissance de 5 à 7 % de son chiffre d’affaires pour 2023, et s’est dit « armé » pour 2024.

Malgré des conditions de marché compliquées, entre inflation, remontée des taux d’intérêt, et difficultés d’accès au crédit immobilier pour les acquéreurs, le constructeur de maisons individuelles Hexaôm se montre confiant pour 2023 et 2024, déclarant « être armé pour traverser ce cycle de marché, et en sortir une nouvelle fois renforcé dans chacun de ses métiers ».

À fin août, les prises de commandes pour l’activité « Construction de maisons » étaient en chute de 44,8 % en volume et 39,8 % en valeur par rapport à un an plus tôt.

Une hausse de 5 à 7 % du chiffre d’affaires pour 2023

En dépit de ce contexte, au premier semestre 2023, le groupe a vu son chiffre d’affaires augmenter de 10,3 % sur un an, pour un total de 552 millions d’euros, avec une progression de 10,8 % dans la construction de maisons.

Parallèlement, le résultat opérationnel du groupe a progressé de 4,3 %, pour un total de 21,6 millions d’euros, avec une marge opérationnelle de 3,9 %, et le résultat net s’est établi à 14,6 millions d’euros.

Pour l’ensemble de l’année 2023, le groupe s’attend désormais à une croissance de 5 à 7 % de son chiffre d’affaires, et à une rentabilité opérationnelle en amélioration.

Concernant 2024, le groupe estime que les conditions de marché resteront difficiles, notamment au 1er trimestre, et anticipe -25 % à -30 % de production.

