Sika revoit ses objectifs à la hausse pour les années à venir

Le groupe suisse Sika, spécialisé dans les matériaux de construction, a dévoilé ses nouveaux objectifs à moyen terme, visant une croissance plus élevée de ses ventes sur la période allant jusqu'en 2028.

La récente acquisition de MBCC, finalisée en mai dernier, a marqué un tournant majeur dans l'expansion de Sika. Cette opération a ouvert de nouvelles perspectives pour le groupe, qui se fixe désormais l'objectif d'une croissance annuelle de ses ventes oscillant entre 6 et 9 % en monnaies locales.

Parallèlement à cette perspective de croissance, Sika s'attèle également à augmenter sa rentabilité en visant une marge brute d'exploitation comprise entre 20 et 23 %, soulignant la déterminatin du groupe à franchir un nouveau cap, alors que cette marge s'établissait à 19 % en 2022.

Des objectifs ambitieux

Le fabricant de mortiers, de produits d'étanchéité et de colles, a d'ores et déjà enregistré une augmentation de ses ventes de l'ordre de 12,2 % entre janvier et août de cette année. En comparaison, Sika avait réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 milliards de francs suisses en 2022.

Par ailleurs, Sika a mis l'accent sur le développement de produits contribuant à accroître l'efficacité énergétique des bâtiments.

En plus de ces récentes acquisitions, le groupe a également renforcé sa présence sur d'autre marchés, notamment avec le rachat de la marque Chema en août dernier, qui lui a permis d'élargir ses activités dans les mortiers destinés aux carrelages au Pérou.

Pour Emrah Basic, analyste chez Baader Helvea, ces objectifs sont « ambitieux mais atteignables », notamment en raison des réserves de commandes élevées et de la position solide de l'entreprise sur ses marchés historiques. Il souligne également les récentes acquisitions et la demande soutenue dans les dépenses d'infrastructures comme des facteurs favorisant la réalisation de ces objectifs.

Cependant, certains analystes, comme ceux de Jefferies, notent qu'aucun détail n'a été fourni quant à la contribution des fusions et acquisitions à la croissance des ventes de Sika.

