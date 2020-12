En plein cœur de Paris, Descasystem Jansen a participé à la réhabilitation d’un bâtiment historique situé 9 rue Hamelin. Le projet, mené par la Mutuelle des Architectes Français, visait plusieurs objectifs parmi lesquels, faire entrer à nouveau la lumière naturelle. Les profilés acier Jansen ont été posés sur l’ensemble des ouvertures de l’immeuble. Ils ont également permis la rénovation d’une grande verrière de 10 mètres.

Pour la réhabilitation d’un ancien bâtiment parisien, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), maître d’ouvrage sur le projet et ex-propriétaire des lieux, a choisi de s’entourer des professionnels du cabinet Vincent Hérault Architectes.

Le bâtiment en pierre de taille, situé 9 rue Hamelin, date de 1880. Il était à l’origine un hôtel particulier, transformé au fil du temps en bureau. La réhabilitation visait à faire retrouver à l’ensemble toute sa splendeur, « tout en lui conférant un côté atelier industriel », précise un communiqué. Il s’agissait aussi de remettre le bâtiment aux normes thermiques et sécuritaires actuelles, et de privilégier la lumière naturelle.

Pour le remplacement des menuiseries, les équipes ont plébiscité l’acier, un matériau préconisé par l’Association nationale des architectes des bâtiments de France, pour sa capacité à faire le lien entre l’ancien et le moderne. Et c’est le fabricant Descasystem Jansen et sa large gamme de produits, tant en menuiserie qu’en serrurerie, qui ont été sollicités sur le projet. Xavier Fredet, architecte du projet, dévoile : « Nous ne connaissions par l’entreprise avant le chantier. En découvrant leur savoir-faire, cela nous a donné une véritable liberté de dessin car nous savions que l’exécution allait être bien réalisée ». Les profilés Jansen ont été posés sur l’ensemble des ouvertures de l’immeuble.

Apporter de la luminosité

Les baies vitrées des 3e et 4e étages de l’immeuble situées côté rue ont été remplacées. A l’origine, le bâtiment arborait de toutes petites fenêtres, « de vieilles menuiseries en aluminium aux montants très épais », précise un communiqué. Ces fenêtres semblaient très grandes de l’extérieur donnant l’illusion de trois grandes verrières. Les profilés Jansen apportent un clair de vitrage « important », et augmente « considérablement la luminosité sur ces étages », estime l’industriel.

Autre changement, la réhabilitation d’une grande verrière de 10 mètres côté cour dont le survitrage était très encrassé. Les vitraux ne semblaient plus tenir, et la structure était rouillée et repeinte.

Les architectes ont ici opté pour « la finesse » du profil de menuiserie acier Jansen Janisol Arte. Ils souhaitaient en effet la mise en œuvre de profilés « très fins » qui puissent mettre en valeur le vitrail, tout en assurant de hautes performantes techniques et thermiques avec un double vitrage.

Association de multiples savoir-faire

Le projet a réuni différents corps de métiers. Durant tout le projet, les équipes Descasystem ont travaillé aux côtés des architectes et de l’entreprise de métallerie pour leur fournir un accompagnement technique sur-mesure, et proposer les gammes de profilés les plus adaptées aux attentes des différentes parties-prenantes.

« Les artisans métalliers / serruriers ont un très grand talent, au même titre que les autres corps de métiers ayant travaillé sur le chantier : menuisiers, maçons, etc. Le résultat est vraiment à la hauteur de la signature que je souhaitais donner au bâtiment », déclare Xavier Fredet

La réhabilitation du projet est à ce jour terminée. Les intervenants peuvent se féliciter d’avoir relevé les défis qui se présentaient à eux : rénovation et adaptation à l’existant, création d’une partie neuve côté « cour », et la restauration des vitraux. « Le tout pour un résultat avec une signature architecturale forte ».

« Parfois, je retombe sur nos premières esquisses et le dessin est en tout point identique au résultat obtenu ! C’est la conjugaison des différents savoir-faire et l’usage des matériaux de qualité qui nous a permis d’aboutir à ce très beau résultat », conclut l’architecte du projet.

Rose Colombel

Photos : ©Descasystem Jansen