Diagnostic immobilier : création du syndicat Sidiane

Le 16 décembre dernier, huit entreprises spécialisées dans le diagnostic immobilier annonçaient la création de Sidiane - acronyme de « Syndicat Interprofessionnel du Diagnostic Immobilier, de l'Analyse et de la Numérisation de l'Existant » - pour « structurer, représenter, et défendre la filière dans sa diversité », selon les dires de ses fondateurs.

Les entreprises BTP Diagnostics, AC Environnement, Ex'Im, Qualiconsult, Diagamter, Aléa Contrôles, Hypérion, et A ED Group se sont regroupées mi-décembre pour créer « Sidiane », organisation p rofessionnelle spécialisée dans le diag nostic immobilier. En tout, ses huit membre s fondateurs représentent plus de 2 600 collaborateurs, 260 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Dans un communiqué commun, les créateur s de Sidiane estiment que l'an née 2021 aura été « marquée par des évènements qui ont impacté négativement la filière ». Ils citent notamment la mise en place chaotique du nouveau diagnostic de performances énergétiques (DPE), entré en vigueur en juillet dernier, puis suspendu en raison d'erreurs liées à la méthode de calcul. Ils évoquent notamment « des situations intenables devant lesquelles ils se sont trouvés face à leurs clients et partenaires de l'immobilier ».

Les fondateurs ont également regretté les revirements du gouvernement concernant la mise en place du nouvel audit énergétique réglementaire, censé entrer en vigueur au 1er ja nvier 2022, mais finalement repoussé au 1er septembre 202 2.

Structurer la filière

Alors que le gouvernement mise sur la rénovation énergétique, les fondateurs de Sidiane soulignent qu'il n'existe actuellement aucun cycle de formation initiale post-baccalauréat pour former et intégrer de nouveaux collaborateurs, dans des entreprises qui en manquent cruellement.

Avec cette nouvelle organisation professionnelle, les spécialistes du diagnostic immobilier ambitionnent ainsi de structurer la filière et se faire davantage entendre. Le nouveau syndicat a par ailleurs indiqué vouloir intégrer tous les acteurs du diagnostic immobilier, du bâtiment et des travaux publics.

La FIDI propose de créer une intersyndicale

À l'issue de cette annonce, la FIDI a salué la création de Sidiane et proposé la constitution d'une intersyndicale, qui comprendrait la CDI-FNAIM, LDI, la FIDI, et SIDIANE.

« La FIDI appelle aujourd’hui à la constitution d’une "Intersyndicale" efficace, respectueuse des légitimités et positionnements de chaque organisation, qui permettrait à la filière du diagnostic et du repérage d’additionner la créativité, les compétences et l’énergie de tous (…) Cette intersyndicale se donnerait l’objectif de réfléchir et d’évaluer ensemble des dossiers à fort enjeu pour nos métiers, et peser ainsi davantage lorsque ce sera nécessaire », expose la FIDI.

« Réunis périodiquement, des représentants de chacune des 4 organisations représentatives pourraient ainsi faire front sur des sujets essentiels, sans qu’aucune ne perde son identité et sa liberté d’application des mesures les mieux adaptées à ses profils d’adhérents spécifiques », précise-t-elle.

Claire Lemonnier