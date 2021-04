Le groupe Velux, leader mondial de la fenêtre de toit, publie son « rapport de développement durable 2020 » et dévoile avoir réduit de 59 % son empreinte carbone, soit 9 points de plus que son objectif de réduction fixé pour 2020. Une annonce qui marque officiellement le terme de dix ans d’efforts pour atteindre les objectifs de leur Stratégie Énergie et Climat. Les détails.

Ce vendredi 16 avril, le groupe Velux, acteur majeur de la fenêtre de toit dévoile son rapport de développement durable 2020 et indique avoir progressé sur les objectifs de sa stratégie énergie et climat et ce, malgré un contexte largement marqué par la crise de Covid-19.

Peter Bang, Directeur financier du Groupe VELUX, déclare : « 2020 a été une année difficile partout dans le monde. Or, si la pandémie a affecté une grande partie de notre travail, elle n'a pas compromis les efforts que nous avons déployés pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière de développement durable. »

Le fruit de dix ans d’efforts

Dans son communiqué, le groupe dévoile avoir réduit de 59 % les émissions de CO2 par rapport à l'année de référence 2007, ce qui équivaut à 9 points de plus que son objectif de réduction fixé pour 2020. Cette réduction d’empreinte carbone, supérieure aux prévisions du groupe, est selon Velux « le fruit de la stratégie à long terme menée par le Groupe, qui se concentre sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'augmentation du recours aux énergies renouvelables sur site et l’achat d'électricité renouvelable. »

De plus, la société danoise obtient un taux de valorisation des déchets de 97,8 % grâce à la certification ISO 14001:2015 sur l’ensemble de ses sites de production. « Les déchets sont valorisés soit sous la forme de nouveaux matériaux, soit comme source d'énergie pour la production de chaleur », souligne le groupe. Ce dernier a également eu recours davantage à la biomasse des déchets de bois sur site afin de poursuivre leur passage d'énergies fossiles aux sources d'énergies renouvelables.

« Le taux de fréquence des accidents du groupe est désormais près de quatre fois inférieur au benchmark du secteur », ajoute le fabricant qui accorde une place importante à la sécurité au travail.

Objectif 2030 et au-delà

D’ici 2023, le groupe Velux s’engage à s’approvisionner à 100% en électricité renouvelable et ce, grâce à des contrats d'achat d'électricité renouvelable couvrant sa consommation en Europe.

En ce sens, le fabricant déclare lancer sa nouvelle stratégie de développement durable 2030 baptisée « C’est notre nature » constituant ainsi le début d’une transformation de grande envergure et comprenant 15 objectifs, dont l’engagement est d'atteindre la Neutralité carbone à vie d’ici au 100e anniversaire du Groupe en 2041, en partenariat avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) dans le cadre de projets de reforestation dans le monde entier.

Des actions qui permettront au groupe « d'être le pionnier de l'action en faveur du climat et de la nature, de créer des produits durables innovants et de mener une activité responsable. »

Peter Dang conclut : « Nous restons engagés à mener de nouvelles actions en faveur du développement durable, alors même que le monde demeure confronté à des enjeux complexes et interdépendants de plus en plus nombreux, dont les plus urgents sont la crise climatique et la perte de biodiversité. C'est dans ce contexte que nous avons lancé notre nouvelle stratégie de développement durable 2030 “C’est notre nature” afin de transformer la façon dont nous exerçons nos activités. »

Marie Gérald

Photo de Une : ©Velux