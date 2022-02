En Auvergne-Rhône-Alpes, l'artisanat du bâtiment dynamique mais vigilant

Les pénuries de matériaux et la flambée des prix pénalisent encore considérablement les entreprises du bâtiment avec des effets préoccupants pour la visibilité, la planification et la rentabilité des chantiers. Malgré cela, plus de 40 % des chefs d’entreprise de l'artisanat du bâtiment situés en région Auvergne-Rhône-Alpes observent un bon niveau d’activité.

Jeudi 27 janvier, la Capeb révélait une progression de l’artisanat du bâtiment de +3,5 % sur le quatrième trimestre 2021 et de +2,5 % par rapport à 2019, année de référence avant-crise. La Capeb Auvergne-Rhône-Alpes a conduit une enquête auprès de ses adhérents, sur la même période, qui confirme cette tendance.

23 % des entreprises continuent de rencontrer des difficultés

L’étude menée par la Capeb Auvergne-Rhône-Alpes note que, pour le deuxième trimestre consécutif, le marché est en baisse de 8 points. Toutefois, ce dernier reste dynamique puisque 41 % des chefs d’entreprise observent un bon, voire pour 11 % d’entre eux, un très bon niveau d’activité. Dans les territoires, ce sont les départements de l’Allier et de la Haute-Loire pour qui l’activité semble connaître la meilleure embellie.

Ce bon niveau d’activité est cependant inégalement ressenti. En effet, 23 % des entreprises déclarent continuer de rencontrer des difficultés (3 points de plus que le trimestre précédent), et c’est particulièrement le cas pour le carreleurs et les électriciens, ainsi que dans les départements de l’Isère et de la Savoie.

Plus d’une entreprise sur 4 déplore également un niveau de trésorerie faible ou insuffisant. « La rentabilité des entreprises est en danger », indique le rapport, expliquant que les marges continuent de diminuer de 30 %. « La flambée des prix des matériaux impacte toutes les entreprises, et notamment les plus fragiles », regrette la Capeb Auvergne-Rhône-Alpes.

« La Capeb avec l’ensemble des autres organisations professionnelles tire la sonnette d’alarme depuis plusieurs mois… Alertés, nos élus semblent avoir pris conscience de l’impact de ces difficultés sur l’économie globale. Il devient vital de repenser ensemble notre système d’approvisionnement et de production en privilégiant notamment les circuits courts », souligne Dominique Guiseppin, chef d’entreprise artisanale de peinture en Savoie, et président de la Capeb Auvergne-Rhône-Alpes.

Concernant les carnets de commande, la baisse de visibilité observée le trimestre précédent se poursuit, avec 45 % des artisans qui déclarent avoir une visibilité supérieure à 3 mois, enregistrant -2 points par rapport au trimestre précédent. Niveau emploi, les entreprises indiquent que leurs intentions d’embauche sont toujours importantes. 44 % d'entre elles souhaitent d'ailleurs recruter ou sont en réflexion, et privilégient les contrats à durée indéterminée (40 %).

Marie Gérald

