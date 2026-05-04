Endométriose : le groupe NGE crée un congé spécifique pour ses collaboratrices
Le BTP reste un secteur dans lequel les femmes ne représentent que 13,6 % des effectifs en 2025 selon les chiffres de la Fédération française du bâtiment (FFB). Mais courant avril, NGE, l'un des principaux groupes en France a annoncé vouloir se différencier des autres entreprises en créant un congé inédit pour ses salariées atteintes par l'endométriose.
Une maladie qui touche une femme sur dix
Cette maladie est une affection gynécologique chronique qui mène la vie dure à près d'une française sur dix et entraine divers symptômes et des problèmes de fertilité. En février 2023, l'Espagne du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez est devenu le premier pays européen à adopter un congé menstruel. Celui-ci permet aux femmes ayant des règles douloureuses de bénéficier d'un arrêt maladie signé par leur médecin traitant.
Mais de l'autre côté des Pyrénées, le débat sur le congé menstruel reste relativement loin d'aboutir. Le groupe socialiste a déposé en 2025 une proposition de loi à ce sujet à l'Assemblée nationale, pour faire bénéficier jusqu'à treize jours d'arrêt maladie par an aux femmes concernées ou encore le recours au télétravail lorsque celui-ci est plus adapté. Le texte est aujourd'hui entre les mains de la commission des Affaires sociales.
Jusqu'à sept jours de congés par an
Pour le groupe NGE, qui n'a donc pas attendu que la loi change, le but de ce congé endométriose est aussi d'attirer plus facilement les femmes dans son entreprise. Pionnier dans le secteur du bâtiment sur ce point, la communication du groupe affirme que la mesure est une avancée dans « une dynamique globale d’actions en faveur de la santé et de l’amélioration des conditions de travail ».
Concrètement, les salariées touchées par la pathologie peuvent désormais bénéficier jusqu'à sept jours de congés par an. « Proposer des jours de congé supplémentaires, c'est dire aux salariées femmes qui pâtissent de cette maladie que le sujet est assumé, qu'elles peuvent en discuter ouvertement avec leurs managers (qui sont souvent des hommes) et qu'elles seront accompagnées dans les situations compliquées », confie Laurence Lelouvier, directrice des Ressources humaines au micro de Franceinfo.
« Ce dispositif permet à chaque collaboratrice concernée de se soigner sereinement, dans une entreprise inclusive qui reconnaît pleinement la réalité de cette maladie. C’est aussi une manière de garantir que chacune puisse poursuivre son parcours sans frein lié à sa santé », ajoute Géraud Guilhem, sponsor NGE Mixité.
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