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Monteur de grues à tour, un métier inscrit au RNCP !

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Formation
Publié le 04 mai 2026 à 14h00, mis à jour le 04 mai 2026 à 17h04, par Virginie Kroun
C'est une victoire pour la CPMDG DLR ! Depuis fin 2025, la profession est inscrite au RNCP et est donc reconnue par l'État. Dès 2026, les plus expérimentés pourront bénéficier d'une VAE.
©Adobe Stock - Batiweb
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« De longue date, les professionnels monteurs, réparateurs, loueurs, distributeurs, constructeurs, se réunissent au sein de la CPMDG DLR pour promouvoir et valoriser ce métier essentiel qu’est le montage/démontage des grues à tour (GMA /GME)», lit-on dans le communiqué de la commission professionnelle des métiers et matériels de la Grue à tour (CPMDG DLR).

Le titre professionnel de cette profession a été finalement enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Elle est donc reconnue par l’administration étatique pendant trois ans. 

La VAE possible pour les monteurs à grue aguerris !

 

Le fruit d’une collaboration entre la CPMDG DLR, Consortio, Ecir Formation, Liebherr et Manitowoc. Un dossier a été déposé à l’été 2025, avant avis favorable rendu par la commission de la certification professionnelle de France Compétences fin 2025

Derrière ce dossier, plusieurs objectifs, dont la valorisation de la profession et l’adaptation aux évolutions techniques, en particulier celles liées aux équipements. Mais surtout : la formation de nouveaux monteurs et une meilleure reconnaissance des plus expérimentés.

D’ailleurs, ces derniers peuvent entamer dès cette année 2026 un parcours de validation des acquis de l'expérience (VAE). « Cette démarche est essentielle pour renforcer la légitimité et l'attrait du métier : elle rend service aux collaborateurs et aux entreprises ! », insiste la CPMDG DLR. 

Avant la validation par l’État, la commission a sondé les besoins en VAE et formations, afin de « planifier efficacement les sessions de formation pour l'année 2026 ». Si le parcours de formation complet reste à définir, un planning de huit sessions de VAE ont été établis. 

Tableau des dates de jury pour la VAE du métier monteur de grues à tour
Tableau des dates de jury pour la VAE du métier monteur de grues à tour
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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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