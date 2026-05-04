En 2025, le CETIAT réalise 13,5 M€ de chiffre d’affaires, avec une stabilité des financements publics et des prestations aux dynamiques inégales.

Le Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) qui vient de célébrer ses 65 ans dresse le bilan de son activité en 2025 et présente ses perspectives pour 2026, dans un contexte économique peu favorable. À l’interface des enjeux de performance énergétique et de réduction de l’empreinte environnementale dans le logement collectif et le tertiaire, il concentre ses travaux sur les pompes à chaleur collectives et hybrides, dont il analyse les freins au déploiement et les leviers d’adoption.

Le CETIAT poursuit également des recherches sur des alternatives fondées sur des biocombustibles (EMAG, biométhane, biopropane, rDME), en étudiant leurs propriétés, leur impact sur les équipements ainsi que les conditions techniques et réglementaires nécessaires à leur développement.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires s’établit à 13,5 millions d’euros, en recul par rapport à 2024. La collecte de la taxe fiscale affectée (TFA), qui contribue au financement du centre, se maintient pour sa part à 4,7 millions d’euros, soit un niveau équivalent à l’année précédente. Cette stabilisation intervient après une baisse de 14 % enregistrée en 2024.

Le CETIAT indique par ailleurs avoir produit 5 millions d’euros d’études collectives, en cohérence avec les axes de son contrat d’objectifs et de performance (COP). « Ce niveau d’engagement confirme la capacité du CETIAT à mobiliser les ressources au service des priorités stratégiques de la filière. Le centre technique dépasse nettement les objectifs fixés par le COP sur les deux premières thématiques », précise le communiqué de l'organisation.

En 2025, 1,8 million d’euros ont été consacrés à l’axe « Décarbonation, sobriété énergétique et économie circulaire ». « Le centre illustre l’impact de son modèle, orienté vers la production de valeur collective et l’accompagnement des transformations énergétiques pour l’industrie et le bâtiment », souligne le communiqué.

8,5 millions d'euros de prestations

Les prestations représentent par ailleurs 8,5 millions d’euros. Dans le détail, les activités d’étalonnage poursuivent leur progression, confirmant le positionnement du CETIAT en métrologie et son rôle dans la fiabilité des mesures industrielles. À l’inverse, la formation accuse un recul marqué de 33 %, lié notamment à la baisse des formations destinées aux installateurs dans le cadre du label RGE, en particulier dans le photovoltaïque.

Les activités d’essais se maintiennent à 2,2 millions d’euros, dans la continuité des exercices précédents. Les études, en revanche, sont en retrait, notamment dans le domaine de la décarbonation des procédés industriels, malgré un léger redressement au second semestre porté par la reprise des commandes.

Dans ce contexte, le directeur général du CETIAT, Pierre Claudel, alerte : « La trajectoire de décarbonation de l'industrie est en panne. Le contexte économique et les incertitudes géopolitiques ont conduit de nombreux industriels à reporter leurs projets d'investissement. Nous devons néanmoins rester mobilisés pour accompagner la transition énergétique de la filière ».

Le CETIAT met en avant plusieurs projets illustrant son implication dans la transition énergétique. Parmi eux, le projet DECLYC, conduit avec le pôle de compétitivité AXELERA et la Vallée de la Chimie à Lyon, vise à optimiser la ventilation des laboratoires industriels afin de concilier sécurité des salariés et maîtrise des consommations énergétiques.

Le centre technique accompagne également les évolutions de la filière vers des combustibles alternatifs aux énergies fossiles. À ce titre, des essais de biofioul F100 en conditions réelles, en milieu résidentiel, ont été menés, dans la perspective de solutions entièrement biosourcées.

900 000 euros d'investissements en 2025

Le CETIAT a engagé 900 000 euros d’investissements en 2025 pour renforcer ses capacités. Une attention particulière a été portée à la sécurisation des plateformes d’essais dédiées aux pompes à chaleur utilisant des fluides frigorigènes inflammables, afin d’élargir les configurations testables. En parallèle, près de la moitié de l’enveloppe a été consacrée à la modernisation des moyens d’essais, notamment en métrologie et en acoustique.

Pour 2026, le CETIAT anticipe un chiffre d’affaires de 13,8 millions d’euros, réparti entre 4,9 millions d’euros d’actions collectives et 8,9 millions d’euros de prestations. L’effort d’investissement devrait se maintenir autour d’un million d’euros.

Le Centre technique prévoit par ailleurs de s’impliquer dans la mise en œuvre de politiques publiques. Dans le cadre du programme PRODICEE, lancé par la DGEC et piloté par l’ADEME, il interviendra auprès des industriels pour évaluer les dispositifs de certificats d’économies d’énergie (CEE) et formuler des recommandations en vue de leur amélioration.