Formation : Loxam décroche la certification Qualiopi

Loxam, spécialiste du matériel et outillage pour les travaux publics, annonce l’obtention de la certification Qualiopi pour l’ensemble de son réseau d’agences proposant un espace dédié à des organismes agréés. Obligatoire depuis le 1er janvier 2022, cette certification atteste de la qualité des formations, et des formateurs.

En septembre 2021, le spécialiste de la location de matériel de chantiers et d’outillage avait annoncé utiliser du biocarburant pour les pleins de ses matériels sur ses 75 agences d’Île-de-France. Une démarche qui atteste de l'engagement durable du groupe en faveur de la transition environnementale.

Mercredi 26 janvier, Loxam a annoncé avoir obtenu la certification Qualiopi pour l’ensemble de son réseau d’agences proposant un espace dédié à des organismes agréés. Malgré la crise sanitaire, le spécialiste a déployé ses formations en présentiel afin de continuer à former ses équipes et clients. « L’obtention de la certification en cette période procure d’autant plus une grande fierté au sein de Loxam Formation », confie le loueur.

Un gage de qualité

La certification Qualiopi, qui s’inscrit dans une logique d’amélioration de la qualité des formations professionnelles, est devenue, depuis le 1er janvier 2022, la certification unique de toute entité ou organisme de formation.

Délivrée par l’organisme SGS, cette certification repose sur une analyse complète des processus mis en place par le spécialiste. Afin de vérifier l'application des dispositions requises en vue de la conformité avec le Référentiel National Qualité, un auditeur s’est rendu sur les deux sites principaux de Loxam Formation, à Aulnay (93) et Bagneux (92).

Une nouvelle reconnaissance, donc, qui démontre la qualité des formations proposées. « En tant que leader européen de la location de matériel, nous avons toujours proposé des formations de qualité à nos clients et nos collaborateurs pour leur permettre d'opérer nos matériels avec la meilleure efficacité et sécurité possibles », précise Nicolas Jonville, directeur des ressources humaines de Loxam.

Pour 2022, Loxam a pour ambition que « chaque collaborateur reçoive au moins une formation », ajoute le DRH.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Adobe Stock