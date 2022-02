Edilians rachète l'activité solaire d'IRFTS

Fort de l’acquisition de GSE Intégration en octobre 2018, Terreal se diversifie et axe sa stratégie sur le développement des modules photovoltaïques intégrés aux tuiles. Dans ce contexte, il annonce le lancement de son programme « Demain tous solaire », qui vise à rendre le photovoltaïque accessible au plus grand nombre, et à faire des couvreurs « les installateurs privilégiés du solaire ».